Más de 35.000 voluntarios serán capacitados para la visita del papa en Perú este noviembre

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Lima, 17 oct (EFE).- La Conferencia Episcopal de Perú y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables suscribieron este sábado un convenio de colaboración para capacitar a más de 35.000 voluntarios a nivel nacional para la visita del papa León XIV al país andino del 11 al 16 de noviembre.

El acuerdo contempla la capacitación de las personas que brindarán apoyo logístico, pastoral y organizativo durante las actividades previstas en las ciudades que visitará el sumo pontífice; Lima, Callao, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, indicó la Conferencia Episcopal en un comunicado.

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Para ello, los voluntariados accederán a un curso virtual elaborado por el ministerio, "ABC del Voluntariado", que aborda los principios, derechos, deberes y buenas prácticas para ejercer una labor responsable e inclusiva durante la visita del papa, que por el momento sigue en pie pese a que el sumo pontífice fue operado esta semana de un cáncer de pulmón.

Al tratarse de un curso virtual, los participantes podrán acceder a los contenidos y materiales de aprendizaje desde cualquier lugar y en el momento que lo requieran, mediante dispositivos móviles u ordenadores.

Durante la ceremonia de suscripción del convenio, el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Carlos García Camader, destacó la importancia de reconocer el compromiso de quienes se suman al voluntariado sin esperar una retribución.

Asimismo, señaló que el convenio representa una oportunidad para que la Iglesia y el Estado trabajen juntos en beneficio de los jóvenes.

"Ellos se presentan como voluntarios sin esperar nada, pero la Iglesia y el Perú les responden diciéndoles: este es un reto que podemos asumir juntos", expresó.

Camader también resaltó que la iniciativa busca que la experiencia de servicio tenga un impacto duradero en la vida de los participantes, especialmente en su formación personal y académica y consideró que la visita del papa constituye una oportunidad para fortalecer la solidaridad y promover nuevas formas de colaboración en favor del bien común.

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"Qué importante que hoy día podamos tender este puente de amistad y colaboración para que, como Iglesia, preocupada por las cosas de este mundo y por los prójimos que encontramos en nuestro camino, podamos encontrar también en el Estado una luz para seguir llevando nuestra misión", afirmó.

Por su parte, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Mara Seminario, informó que el convenio permitirá iniciar el proceso de registro y reconocimiento de la Conferencia Episcopal Peruana como organización de voluntariado, lo que facilitará que los integrantes de 'Amigos de León XIV' accedan a beneficios académicos y profesionales y puedan obtener una certificación oficial.

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"Nuestro objetivo es que el compromiso ciudadano generado por la visita del santo padre trascienda y contribuya a generar un legado permanente de participación y ayuda a los demás, además de promover una cultura de solidaridad y servicio al país", señaló la ministra.EFE