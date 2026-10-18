Lecornu informa que los disturbios en Francia se han saldado con más de 1.200 arrestos y 150 policías heridos

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El primer ministro de Francia, Sebastian Lecornu, ha informado a última hora de este sábado que los disturbios provocados por las multitudinarias movilizaciones en gran parte del país --las cuales denuncian la mala situación de la educación pública, el elevado coste de la vida y la violencia policial, entre otras reivindicaciones-- se han saldado con más de 1.200 detenciones y un total de 150 policías heridos.

En una rueda de prensa celebrada a última hora, Lecornu ha informado a los medios de comunicación desplegados de las más de 1.200 detenciones y a las que ha relacionado con "perfiles extremadamente peligrosos". Asimismo, ha tachado de "milagro" el hecho de que el balance de heridos no sea "más grave" del anunciado, fijado en 150 policías heridos en todo el país y dada la naturaleza de las protestas.

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De este modo, Lecornu ha aprovechado para acusar a La Francia Insumisa, formación liderada por el político de izquierdas Jean-Luc Mélenchon, de "estar del lado de los alborotadores".

"O se está del lado de la República --y, por tanto, de las fuerzas del orden, de quienes protegen a las personas y sus bienes y hacen cumplir la ley-- o del lado de los alborotadores", ha aseverado durante una visita a los agentes desplegados en el centro de París, tras dar por alcanzado un"punto de no retorno".

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Ante una jornada de protestas salpicada por incidentes violentos, el primer ministro ha insistido en que "ha llegado el momento de elegir bando", dirigiéndose directamente al partido de Mélenchon, con el que mantiene un enconado enfrentamiento desde el inicio de las movilizaciones estudiantiles y en vista de las próximas elecciones generales previstas para abril y mayo de 2027.