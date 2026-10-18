Incautan 382 kilos de cocaína ocultos en dos vehículos en el norte de Ecuador

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Guayaquil (Ecuador), 17 oct (EFE).- Agentes de la Policía de Ecuador incautaron 382 kilos de cocaína que eran transportados en dos vehículos que circulaban por el municipio de Quinindé, en el interior de la provincia norteña de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, y detuvieron a dos personas, informó este sábado el ministro del Interior, John Reimberg.

De acuerdo con el funcionario, los vehículos fueron interceptados durante un operativo policial y, tras el registro, se descubrió que uno de ellos tenía 234 bloques de clorhidrato de cocaína y el otro 148 paquetes, que sumaron un total de 382 kilos.

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Los policías detuvieron a dos personas y decomisaron los dos vehículos "acondicionados con caletas" para guardar los paquetes de droga y también dos teléfonos móviles.

Más temprano, la Policía informó de otro operativo realizado en el municipio de Esmeraldas, capital de la provincia homónima, donde hallaron otro vehículo con 113 kilos de cocaína y detuvieron a otra persona.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, y con varios puertos en sus costas y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.

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Esmeraldas es un territorio clave en esas rutas y es una de las cinco provincias que entre el 1 y 10 de noviembre estarán nuevamente bajo toque de queda nocturno, en el que las fuerzas de seguridad intensificarán las operaciones contra grupos armados, con el objetivo de bajar los altos índices de criminalidad y violencia. EFE