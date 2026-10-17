Uruguay mantiene estado de alerta por El Niño y busca apoyo económico para el sector agrícola

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Montevideo, 16 oct (EFE).- Uruguay se mantiene en estado de alerta ante el fenómeno de El Niño y desarrolla un plan de contingencia para responder de forma ágil frente al evento climático que dará un nuevo golpe al sector agrícola.

Este viernes, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca decretó el estado de alerta para toda la institucionalidad agropecuaria y declaró "en sesión permanente" al grupo de trabajo interinstitucional de monitoreo y gestión de la emergencia agroclimática.

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Entre sus cometidos, el grupo en mención elaborará e implementará el mencionado plan de contingencia y coordinará con diferentes organismos del Gobierno para contribuir con el Sistema de Alerta Temprana y la activación de protocolos de actuación.

Así mismo, el grupo de trabajo propondrá y promoverá herramientas financieras de apoyo a productores y organizaciones rurales para gastos e inversiones antes, durante y después del evento.

La resolución tomada por el Ministerio y señalada por el ministro Alfredo Fratti como una medida que busca anticiparse a esta problemática y acompañar a los productores en lo que deban afrontar "busca facilitar la coordinación" y "responder con mayor agilidad".

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Uruguay afronta una temporada de inundaciones que darán un nuevo golpe al sector agrícola con la llegada del fenómeno de El Niño, que durante la primavera y el inicio del verano provocará precipitaciones por encima de lo normal.

La Asociación Rural del Uruguay mira con atención estas previsiones, a sabiendas de que uno de los últimos fenómenos de esta magnitud -registrado en 2015- provocó "un duro golpe en el PIB, que superó ampliamente un punto".

Así lo indicó tiempo atrás a la Agencia EFE el presidente de la asociación en mención, Rafael Ferber, quien advirtió que, de cumplirse los pronósticos, la agricultura será el área más golpeada, en especial el arroz y los cultivos de secano, "sectores que en estos años sufren realmente y de forma muy acentuada".

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Por su parte, el meteorólogo Mario Bidegain dijo que, históricamente, El Niño en su fase cálida ha provocado "un aumento importante de las precipitaciones en la Cuenca del Plata en general".

Bidegain advirtió en ese sentido que el último trimestre del año no será la excepción en tanto habrá "inundaciones en el norte del país" y un "incremento en el número de días con lluvia" en el sur.

En concordancia con esto, el informe de Tendencias Climáticas para octubre, noviembre y diciembre del Instituto Uruguayo de Meteorología apunta que en la región que abarca el norte, noreste, parte del centro y este del país "se esperan precipitaciones por encima de lo normal".

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