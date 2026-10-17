México interrumpe la exportación de ganado desde Sonora a EE.UU. por caso de fiebre aftosa

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Ciudad de México, 16 oct (EFE).- La detección de un posible caso de fiebre aftosa en un becerro provocó la suspensión temporal de la exportación en pie de ganado de México a Estados Unidos por la puerta fronteriza de Agua Prieta (Sonora) a Douglas (Arizona,) informaron este viernes autoridades del estado mexicano de Sonora, noroeste del país.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno mexicano precisó en un comunicado que se encontraron aftas en la boca del animal durante una inspección en la estación cuarentenaria.

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Por su parte, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa) del Gobierno de Sonora indicó que la exportación por este cruce "se reanudará el martes, tras aplicar un protocolo sanitario preventivo".

Personal de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades de los Animales (CPA) tomó muestras que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) analizaría este viernes en el laboratorio de alta seguridad de Palo Alto, en Ciudad de México.

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Agricultura explicó que las aftas también pueden corresponder a estomatitis vesicular o estomatitis papular bovina, enfermedades identificadas anteriormente en Sonora y Chihuahua, y subrayó que no existe confirmación de fiebre aftosa.

La Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS), presidida por Juan Carlos Ochoa Valenzuela, señaló que el procedimiento "se detuvo de manera temporal" porque las lesiones pueden coincidir con síntomas de fiebre aftosa, una enfermedad de notificación obligatoria.

Adicionalmente, la Unión advirtió que las autoridades ordenaron desalojar la estación cuarentenaria, devolver a sus ranchos a cerca de 1.300 animales que permanecían allí y desinfectar las instalaciones.

También un bloqueo temporal "al ganado para exportación" en sus ranchos de origen durante 60 días a través del Registro Electrónico de Movilización (REMO), sistema digital que permite registrar y rastrear el traslado de ganado bovino.

La Unión Ganadera garantizó que inició "trabajos exhaustivos" de desinfección y limpieza en las instalaciones y afirmó que "las actividades de exportación se reanudarán el próximo martes", en caso de que los resultados de laboratorio confirmen como negativo a fiebre aftosa.

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El Gobierno mexicano se limitó a informar que "una vez que los técnicos de la Dirección General de Salud Animal del Senasica descarten la presencia de una enfermedad exótica, las operaciones se reanudarán la próxima semana".

Además, el Gobierno de Sonora explicó que el lunes no hay operaciones de cruce previstas por disposición estadounidense, mientras que Agricultura destacó que las exportaciones por la estación de San Jerónimo, en Chihuahua, continúan con normalidad.

Agua Prieta había reanudado los envíos a Estados Unidos el pasado 24 de agosto, con unas 750 cabezas y el objetivo de alcanzar gradualmente 1.500 animales diarios, tras más de un año de interrupciones vinculadas al gusano barrenador del ganado.

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Estados Unidos suspendió las importaciones de ganado mexicano en noviembre de 2024, tras la detección del primer caso en Chiapas.

Luego de una reanudación, Washington volvió a cerrar sus puertos fronterizos el 11 de mayo de 2025 por la expansión de la plaga hacia Oaxaca y Veracruz.

El paso por Douglas reabrió nuevamente el 7 de julio de 2025, pero Estados Unidos ordenó cerrarlo dos días después tras notificarse otro caso en Veracruz, hasta su reapertura en agosto. EFE