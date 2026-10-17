Tebas recuerda a Rodríguez Uribes las "referencias a Goebbels" por parte del Gobierno

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El presidente de LaLiga, Javier Tebas, recordó una serie de comparaciones con el nazismo y Joseph Goebbels por parte de miembros del Gobierno, para pedir "rigor, imparcialidad y coherencia" al presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes.

"Ayer manifesté que no daba crédito a las informaciones sobre una posible actuación del CSD por mis declaraciones. Tras escuchar hoy sus palabras y su petición de disculpas al Real Madrid, considero necesario hacer algunas precisiones", escribió en su cuenta de X, tras el revuelo por sus palabras conmparando los medios del club blanco y la propaganda de la Alemania nazi, que llevó al Madrid a exigir la dimisión inminente de Tebas.

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El dirigente de LaLiga respondió al reproche de Rodríguez Uribes este sábado y adjuntó en su mensaje dos noticias del ministro Óscar Puente, referida a Telemadrid y Jorge Buxadé en los últimos meses, y también dos declaraciones de Patxi López, portavoz socialista en el Congreso. "Las cuatro imágenes permiten leer sus palabras y comprobar el uso que hacen de las referencias a Goebbels", dice.

El presidente de la patronal, que apunta que "no son los únicos precedentes" que puede mostrar, acepta la responsabilidad de su cargo como le pedía el presidente del CSD, pero dice que "también corresponde tenerla presente cuando se valoran las palabras de un ministro del Gobierno o del portavoz de un grupo parlamentario".

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Además, Tebas recordó que, en sus declaraciones originales de esta polémica, dejó claro que "la comparación es con esas técnicas de propaganda, no con una ideología ni, por supuesto, con la afición madridista". "Mi crítica se refería a la repetición sistemática, la selección interesada de hechos y la construcción de un enemigo. Esa delimitación debe formar parte de cualquier valoración rigurosa de lo que dije", insiste.

"Puede discrepar de mi análisis y de la referencia utilizada. Pero afirmar que queda fuera de la libertad de expresión exige una fundamentación que atienda al contenido completo y al contexto. Y cualquier eventual actuación disciplinaria necesita, además, una base jurídica concreta. Desde la presidencia del CSD cabe esperar rigor, imparcialidad y coherencia. La responsabilidad institucional exige un criterio consistente, con independencia de quién formule la crítica y de quién la reciba", añade.

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Tebas contestó así a un Rodriguez Uribes que fue preguntado este sábado por la posible actuación del CSD sobre estas declaraciones del presidente de LaLiga. "Es inaceptable, no se puede utilizar nunca el nazismo, Goebbels, como un elemento de comparación con un club de fútbol y menos por el presidente de LaLiga. Está fuera de la libertad de expresión. Es una comparación improcedente", dijo.

"El señor Tebas debería pedir perdón porque tiene un plus de responsabilidad. Hablamos siempre de los valores del deporte, hay que dar ejemplo, y esas declaraciones son absolutamente desafortunadas e inaceptables. Otra cosa es si deriva en el punto de vista disciplinario pero eso no me corresponde a mí", afirmó el presidente del CSD.

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