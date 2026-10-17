Bardem expresa su gratitud a la juventud que se moviliza: "Son ejemplo de esperanza"

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Roma, 17 oct (EFE).- El actor español Javier Bardem envió este sábado desde Roma un mensaje de gratitud y aliento a los jóvenes de España y de otros países europeos que se están movilizando por derechos sociales, porque son un ejemplo de "vitalidad y esperanza".

"Mando un mensaje de gratitud y apreciación a esos jóvenes que desmontan el mantra que nos quieren hacer creer de que la juventud ahora es una juventud que no piensa, que está adoctrinada por los peores de los ideales, ideales que van en contra de ellos mismos, de sus derechos, de sus necesidades, de su género incluso", dijo Bardem en declaraciones a los medios en la alfombra roja de la Fiesta del Cine de Roma.

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El protagonista de "El ser querido", que se proyectó en la gala romana del cine, afirmó que "esas movilizaciones tan multitudinarias de estos jóvenes son un ejemplo de la vitalidad y de la esperanza que tenemos que apoyar los más mayores con nuestra presencia, con nuestro agradecimiento y con nuestro con nuestro aliento, como sea, personal, profesional, de todas maneras posibles".

También su compañera de reparto en ese filme, Victoria Luengo, se pronunció sobre este tema: "Estamos muy cansados, estamos muy enfadados, hay muchísima gente que está así de enfadada porque realmente es insostenible la situación y no puede más y creo que es una reacción lógica a las políticas que se están generando y al miedo que hay del auge del fascismo en todo el mundo", dijo.

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"Creo que la gente está saliendo a la calle para quejarse de eso y creo que deberíamos salir más. Mando un abrazo y un apoyo muy fuerte a toda la gente que ahora mismo lo está haciendo", concluyó la actriz.

Javier Bardem recibió hoy el Premio a la Carrera de la vigésimo primera edición de la Fiesta del Cine de Roma, un reconocimiento a toda su trayectoria que recibió de manos del cineasta italiano Paolo Sorrentino, autor de cintas como la oscarizada 'La Grande Bellezza' ('La gran belleza', 2014), pero que nunca ha dirigido al español.

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"Una de las películas que más me han marcado fue 'La gran belleza'", afirmó Bardem al recoger el galardón, quien agradeció el honor de haber recibido el premio de manos de su creador.

En su discurso, el actor dijo que "los premios hay que recibirlos agradecerlos, celebrarlos.... y olvidarlos para poder seguir andando y creciendo. Y, sobre todo, honrando y mereciendo el lugar que vosotros me regaláis".

Previamente, Paolo Sorrentino se declaró muy contento y honrado "de reconocer a un actor maravilloso que, cada vez que lo veo, dice: 'Deberíamos hacer una película juntos', lo cual probablemente no sea cierto, pero lo dice con tanta belleza y pasión que me lo creo. Es un gran placer para mí y para todos reconocerlo". EFE

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(foto) (vídeo)