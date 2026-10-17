Tebas defiende su comparación entre RMTV y la propaganda nazi: "Se estudia en las facultades de Periodismo"

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El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha defendido su comparación entre la utilización de Real Madrid TV por parte del club blanco y las técnicas de propaganda nazis, asegurando que "se estudian en facultades de Periodismo y Comunicación", y ha reiterado que esta se refiere a la "repetición sistemática, selección interesada de hechos y construcción de un enemigo" por parte del medio madridista.

"A propósito de la controversia: las técnicas de propaganda de Goebbels se estudian en facultades de Periodismo y Comunicación. Y se estudia también cómo reconocer esos mecanismos en la actualidad", escribió este sábado en una publicación en la red social X.

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El viernes, el Real Madrid exigió la "dimisión inmediata" de Tebas como presidente de LaLiga, después de que el máximo mandatario de la patronal escribiese en X que la dirección del club blanco utiliza Real Madrid TV como un medio para "alimentar la sospecha y señalar a los enemigos". "Ese método recuerda a mecanismos de propaganda que explotó Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi: repetición sistemática, construcción de un enemigo y subordinación de los hechos al relato", indicó en esa publicación.

Este sábado, Tebas puso el ejemplo de la Universidad de La Laguna. "En su Grado en Periodismo, la asignatura obligatoria de primero Teoría General de los Mensajes Informativos incluye en la guía docente del curso 2025-2026 este ejercicio: 'Ejercicio sobre la traslación de los 11 principios de la Propaganda de Goebbels a la actualidad'. Sí, han leído bien: a la actualidad", recalcó.

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"Se analizan esos mecanismos para comprender cómo funciona la propaganda y cómo influye en la opinión pública. Comparar procedimientos de comunicación no supone atribuir automáticamente la ideología de quienes los utilizaron a quienes recurren a mecanismos semejantes. Precisamente por eso escribí, de manera expresa: "La comparación es con esas técnicas de propaganda, no con una ideología ni, por supuesto, con la afición madridista"", recalcó.

"La aclaración estaba en la publicación original. No la he añadido después de la polémica. Mi comparación se refiere a procedimientos concretos: repetición sistemática, selección interesada de hechos y construcción de un enemigo. Son mecanismos que se estudian en facultades de Periodismo y Comunicación, incluso para analizar su presencia en la actualidad. Y son los que he denunciado, con ejemplos, en la comunicación de Real Madrid TV y sus portaCOCES. Quien discrepe puede discutir esos ejemplos. La indignación no los refuta", prosiguió.

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Además, se hace una serie de preguntas sobre las acciones de RMTV. "¿Se seleccionan únicamente las jugadas que alimentan el agravio? ¿Se repite una sospecha hasta presentarla como una certeza? ¿Se construye un enemigo permanente? ¿Se omite la información que contradice el relato? Y sobre los horarios: ¿por qué no cuentan cuántas solicitudes de cambio han presentado y cuántas se han atendido? Ese historial también forma parte de la realidad, aunque no encaje en el relato de persecución", afirmó.

"Ese es el debate que planteé. Sobre métodos, mensajes y hechos concretos. La indignación puede llenar un comunicado. Las respuestas siguen pendientes. Y pedir mi dimisión tampoco las contesta", concluyó Tebas.