El CICR anuncia la liberación de 159 personas detenidas por los hutíes del Yemen

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El Cairo, 17 oct (EFE).- El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) anunció que han participado en la liberación de 159 personas que habían sido detenidas recientemente por los hutíes en relación con el conflicto en el Yemen entre los rebeldes y las fuerzas leales al Gobierno reconocido internacionalmente.

"159 personas que habían sido detenidas recientemente en relación con el conflicto en curso en el Yemen fueron puestas en libertad de manera unilateral por las autoridades en Saná -capital en manos de los hutíes desde 2014- con el apoyo del CICR", indicó un comunicado difundido este sábado por la organización.

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El CICR actúa como intermediario neutral entre los hutíes y el Gobierno yemení reconocido internacionalmente para la liberación de detenidos, verificando la identidad, el consentimiento de los detenidos y las condiciones para su traslado.

Sin embargo, especificó que esta liberación "fue iniciada por el Comité Nacional para Asuntos de los Prisioneros", un organismo dependiente de los rebeldes yemeníes, y que no forma parte del Acuerdo de Estocolmo.

Dicho acuerdo fue alcanzado en diciembre de 2018, bajo los auspicios de Naciones Unidas, entre las partes enfrentadas en el Yemen, y se centró sobre todo en la estratégica ciudad portuaria de Al Hodeida, en el mar Rojo, clave para la entrada de ayuda humanitaria en el país.

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"El CICR no intervino en la decisión de quiénes serían liberados ni en cuántas personas quedarían en libertad", aclaró.

La organización indicó que el personal médico del CICR también evaluó el estado de salud de los detenidos, determinó si estaban en condiciones de realizar el viaje por carretera y organizó apoyo individual para aquellos que presentaban necesidades adicionales.

La guerra del Yemen ha vuelto a una fase de fuerte escalada en las últimas semanas, después de varios años de menor intensidad tras la tregua mediada por la ONU en 2022.

El conflicto enfrenta a los hutíes, que controlan Saná y buena parte del noroeste del país desde 2014, con el Gobierno yemení reconocido internacionalmente, respaldado por Arabia Saudí, que interviene militarmente desde 2015.

Desde finales de julio y, sobre todo, desde agosto y septiembre, los combates se han reactivado con ofensivas terrestres, bombardeos, lanzamiento de misiles y drones, y una creciente presión sobre la costa del mar Rojo y el estrecho de Bab al Mandeb. EFE

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