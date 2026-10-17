Putin ordena reconstrucción de infraestructura comercial y logística atacada por Ucrania

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Moscú, 17 oct (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, ordenó hoy al gobierno la aprobación de un programa de reconstrucción de la infraestructura comercial y logística dañada en los ataques de drones ucranianos.

En la disposición publicada en su página web por el Kremlin Putin califica los ataques de "actos terroristas", la terminología empleada por el líder ruso para los bombardeos ucranianos contra la retaguardia rusa.

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Ucrania ha golpeado desde junio más de una veintena de almacenes de comercio electrónico, en su mayoría de la compañía Wildberries, que sufrió pérdidas multimillonarias. Además, en los últimos días alcanzó centros de datos del gigante informático Yandex y del mayor banco ruso, Sberbank.

Los pequeños y medianos empresarios, cuya producción resultó destruida en los ataques, se han mostrado muy críticos con la falta de apoyo de la Wildberries y de las autoridades. Además, el Kremlin exigió a las empresas que pagaran de su bolsillo la instalación de equipos para defenderse de los ataques con drones.

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Putin adujo estos y otros ataques -ellos empezaron, dijo- para justificar la actual escalada de bombardeos rusos y su negativa a aceptar la tregua energética que anunció el presidente de EE.UU., Donald Trump.

En respuesta, Ucrania reanudó sus ataques contra refinerías rusas después de unos días de pausa y lanzó en los últimos días una campaña para paralizar el transporte aéreo en este país, que ha obligado a cancelar o aplazar cientos de vuelos en Moscú, San Petersburgo y otras ciudades del país.EFE

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