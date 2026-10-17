(Previa) La Real Sociedad defiende su plaza europea en Málaga

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La Real Sociedad espera defender ante el Málaga CF en La Rosaleda (18.30 horas) su plaza continental en la novena jornada de LaLiga EA Sports, en un domingo en el que CA Osasuna y Real Racing Club se enfrentan con el mismo objetivo de alejarse de la zona baja (14.00 horas) y en el que el RC Celta quiere curar su herida europea ante el Deportivo Alavés (16.15 horas).

Los donostiarras, que en su segundo duelo de Liga Europa firmaron un empate ante el Royale Union Saint-Gilloise belga (1-1), retoman la competición doméstica con la ambición de cosechar una tercera victoria seguida después de las logradas ante el Valencia (2-3) y el RC Deportivo de A Coruña (3-2). De ganar, sumarían su cuarto triunfo en los últimos cinco encuentros ligueros.

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El conjunto de Pellegrino Matarazzo comenzó la jornada asentado en la sexta plaza con 13 puntos, dos más que los primeros aspirantes a arrebatarle el puesto y a 11 del líder FC Barcelona, y ahora busca lograr su tercera victoria consecutiva como visitante en LaLiga, una empresa que deberá buscar sin Pablo Marín, expulsado ante el Dépor, ni los lesionados Álvaro Odriozola, Jon Aramburu, Yangel Herrera y Luken Beitia.

Enfrente, el cuadro malagueño, colista de la categoría y equipo menos goleador (4), todavía no ha estrenado su casillero de victorias y, con cuatro unidades, está a tres de la zona de salvación. Eso sí, tres de sus puntos los ha cosechado al calor de su afición, en La Rosaleda, el último de ellos la semana pasada ante el RCD Espanyol (1-1). Diego Murillo, Aarón Ochoa, Julen Lobete y Juan Cruz, todos por lesión, no estarán disponibles para Juan Funes.

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EL CELTA, A OLVIDAR SU AMARGA NOCHE EUROPEA ANTE EL ALAVÉS

En ABANCA Balaídos, el Celta quiere dejar atrás ante el Deportivo Alavés su amarga noche europea frente a la Juventus. Un tempranero gol de Hugo Álvarez adelantó a los celestes en su segundo encuentro de la Liga Europa, pero Woltemade y Kolo Muani, este último en el descuento, remontaron en Vigo para la 'Vecchia Signora' (1-2).

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Los de Claudio Giráldez regresan a LaLiga con la intención de hacerse fuertes en casa, donde hasta el momento solo han conseguido ganar en una ocasión y empatar en otra en los cuatro partidos disputados hasta el momento frente a su parroquia. Aún así, enlazan cinco jornadas sumando -cuatro empates y una victoria- y esperan prolongar la racha para mejorar su novena posición actual (8), dos puntos sobre el descenso al inicio de la jornada y a cinco de los puestos continentales.

El Alavés, por su parte, atraviesa una nefasta racha en las últimas semanas, en las que ha sumado un punto de 12 posibles después de caer ante el Racing (2-1), el Valencia (0-1) y el Atlético de Madrid (1-2) y empatar con el Athletic Club (0-0). Sus tres triunfos hasta el momento, que le sostienen en el séptimo lugar con 11 unidades, llegaron en Mendizorrotza.

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Los gallegos lamentaron en los últimos días las lesiones de Borja Iglesias, que estará mes y medio fuera tras dañarse el sóleo, y Pablo Durán, dos bajas que se unen a las de Miguel Román, Carl Starfelt y Jones El-Abdellaoui. Quique Sánchez Flores, mientras, no podrá contar con el sancionado Ángel Pérez, que vio la roja ante el Atleti, ni con los lesionados Facundo Garcés y Mikel Rodríguez.

OSASUNA Y RACING QUIEREN HUIR DE LA ZONA BAJA

Por último, en el partido que abre la jornada dominical en El Sadar, Osasuna y Racing de Santander, empatados a ocho puntos con el mismo balance al inicio de Liga -dos victorias, dos empates y cuatro derrotas-, pelean por alejarse de la zona de peligro, que antes del arranque de la jornada estaba dos puntos por debajo.

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Los navarros iniciaron de manera espectacular el campeonato, con siete puntos de nueve posibles, pero tras ello encajaron cuatro derrotas, la última de ellas la pasada jornada ante el Real Betis (5-2), y solo lograron sumar justo antes del parón ante el Rayo Vallecano (1-1).

Son, además, el segundo equipo más goleado del campeonato (18), solo superados por su rival de este domingo (23), un conjunto cántabro que tomó algo de aire al empatar con el Valencia (2-2) la fecha anterior, cortando dos goleadas seguidas ante el Barça (7-2) y el Celta (5-0).

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El cuadro rojillo tendrá las ausencias de los lesionados Jorge Herrando, Aimar Oroz y Romain del Castillo, mientras que los racinguistas viajarán a Pamplona sin Simon Eriksson ni Manu Hernando, este último por decisión técnica.

--PROGRAMA DEL DOMINGO EN LALIGA EA SPORTS.

CA Osasuna - Real Racing. Martínez Munuera (C.Valenciano) 14.00.

RC Celta - Deportivo Alavés. Munuera Montero (C.Andaluz) 16.15.

Málaga CF - Real Sociedad. Bestard Servera (C.Balear) 18.30.

Real Madrid - Sevilla FC. Busquets Ferrer (C.Balear) 21.00.