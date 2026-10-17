Un manifestante en Francia pierde la mano al explotarle una granada policial

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París, 17 oct (EFE).- Un joven que participaba este sábado en una manifestación en la ciudad de Saint Étienne (sureste) dentro de las protestas sociales organizadas en Francia perdió una mano al explotarle una granada que, según el periódico Le Progrès, recogió después de haberla lanzado la policía.

La Prefectura (delegación del Gobierno) del departamento del Loira había indicado por su parte que un joven de una veintena de años había resultado herido de gravedad en una mano, sin dar más precisiones.

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Miembros del personal médico del hospital universitario de Saint Étienne al que fue trasladado, citados por Le Progrès, señalaron que tenía la mano derecha destrozada.

El joven herido explicó, de acuerdo con el relato de los sanitarios, que había cogido del suelo la granada antes de explotar.

En la manifestación de Saint Étienne, cercana a Lyon, convocada dentro del movimiento "contra la carestía de la vida" se produjeron enfrentamientos entre las fuerzas del orden y algunos manifestantes que vandalizaron escaparates de comercios y destruyeron mobiliario urbano.

En espera de las cifras oficiales, el sindicato Confederación General del Trabajo (CGT), que estuvo implicado en la organización de algunas de las protestas de esta jornada en Francia, estimó en más de 500.000 los participantes en todo el país. EFE

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