Las protestas de estudiantes marcan el "ocaso del macronismo", dice el economista Piketty

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París, 17 oct (EFE).- El economista francés Thomas Piketty considera que las actuales protestas de estudiantes de secundaria y universitarios en Francia marcan el "ocaso del macronismo" y ponen de manifiesto el deterioro de la financiación de la educación superior durante la presidencia de Emmanuel Macron.

El gasto por estudiante ha caído alrededor de un 20 % desde 2017, cuando Macron llegó al Elíseo, precisó el director de Estudios de la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales (EHESS) y profesor de la Escuela de Economía de París, en un artículo este sábado en el diario Le Monde.

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"Cientos de miles de jóvenes se esfuerzan para obtener el bachillerato, pero no se ha previsto nada para acogerlos en la educación superior", afirma Piketty, uno de los economistas franceses más conocidos e influyentes a nivel internacional, especialmente en el debate sobre la desigualdad económica, la concentración de la riqueza y la fiscalidad de las grandes fortunas.

Piketty cuestionó los argumentos del Gobierno sobre el aumento de los recursos destinados a las universidades, ya que aunque el presupuesto de la educación superior pasó de 13.300 millones de euros en 2017 a 15.500 millones en 2026 (+17 %), la inflación acumulada del 22 % durante ese periodo implica una reducción del gasto en términos reales, explicó.

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A ello se suma el aumento del número de estudiantes, que pasó de 2,6 millones a más de tres millones, un 15 % más, lo que ha reducido los recursos disponibles por alumno.

Sostuvo además que el crecimiento del número de estudiantes no ha ido acompañado de una ampliación suficiente de las plazas. Como resultado, muchos jóvenes terminan en titulaciones universitarias masificadas que, según Piketty, no siempre responden a sus necesidades ni a sus expectativas.

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Al igual que los estudiantes, Piketty también criticó el sistema de asignación de plazas universitarias Parcoursup, que considera opaco y difícil de comprender.

Piketty denunció asimismo las desigualdades entre los territorios franceses en la distribución de los recursos educativos. Según investigaciones basadas en datos salariales del sistema educativo, la proporción de docentes interinos o principiantes ronda el 10 % en zonas acomodadas como París, frente al 50 % en departamentos más pobres como Sena-Saint-Denis.

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El salario medio de los profesores de secundaria también es aproximadamente un 20 % inferior en los territorios más desfavorecidos que en los más ricos, incluso teniendo en cuenta las primas por trabajar en zonas prioritarias, señaló.

El economista rechazó el argumento de que Francia carece de recursos para aumentar la inversión educativa porque, aunque la deuda pública equivale actualmente a alrededor del 120 % del producto interior bruto (PIB), frente al 20 % en 1970, el patrimonio privado ha aumentado del 300 % al 600 % del PIB durante el mismo periodo, según sus cálculos.

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"Francia nunca ha sido tan rica: el problema que tenemos que resolver es únicamente una cuestión de distribución", sostuvo Piketty, que propuso aumentar la contribución fiscal de las grandes fortunas para financiar los servicios públicos.

Piketty espera que las movilizaciones estudiantiles sitúen la financiación de la educación y la redistribución de la riqueza entre los asuntos centrales del debate político de cara a las próximas citas electorales de 2027 en Francia. EFE