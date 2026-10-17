La oposición checa renueva mayoría en el Senado y Babis asume el resultado "catastrófico"

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Praga, 17 oct (EFE).- La oposición checa logró una contundente victoria en las elecciones para renovar un tercio del Senado, cuya segunda vuelta concluyó este sábado, mientras que el partido del primer ministro, el populista Andrej Babis, no obtuvo ningún escaño en unos comicios que calificó de "catastróficos".

En estos comicios se renovó un tercio de la Cámara alta, 27 de 81 legisladores, y hubo una participación del 43,3 % en la primera vuelta, hace una semana -en la que 5 candidatos obtuvieron más del 50 % del voto y se proclamaron vencedores-, y del 21,1 % en la segunda vuelta, cuando se eligió a los 22 candidatos restantes.

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El liberal Movimiento de los Alcaldes (STAN) encabezó los resultados de la oposición con 10 senadores, seguido del conservador Partido Democrático Ciudadano (ODS), con siete, los democristianos (KDU), con tres, y el conservador-liberal TOP09, con dos, mientras que las candidaturas independientes obtuvieron cinco escaños.

El movimiento Alianza de Ciudadanos Descontentos (ANO), que lidera Babis, no consiguió ningún escaño, con lo que pierde un legislador en la Cámara alta.

El presidente de STAN, el exministro de Interior Vít Rakušan, considera el resultado electoral una victoria inequívoca, que superó con creces las expectativas, y ahora su movimiento aspira a convertirse en el principal rival de la formación de Babis en los próximos años.

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Por su parte, Babis calificó de "catastróficos" los resultados de estos comicios, y achacó ese fracaso a las organizaciones regionales.

La coalición gubernamental checa está integrada por ANO, la ultraderechista Libertad y Democracia Directa (SPD) y la euroescéptica Motoristas Unidos.

Los tres tienen una holgada mayoría de 108 diputados (de un total de 200) en la Cámara baja.

Aunque la Cámara de los diputados es responsable de la tramitación de las leyes, el Senado puede bloquear reformas constitucionales y participa en la aprobación de los nombramientos de los jueces del Tribunal Constitucional, por lo que constituye un contrapeso al Ejecutivo.EFE

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