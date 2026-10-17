Crónica del Real Betis - FC Barcelona, 2-5

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El FC Barcelona venció (2-5) al Real Betis este sábado en una señalada novena jornada de LaLiga EA Sports en La Cartuja de Sevilla, un choque por lo alto en la tabla que dejó goles, tensión, polémica y un líder perfecto con el pleno de triunfos.

El equipo de Hansi Flick frustró a un Betis que quería alargar su mejor arranque en 100 años, asentado en el 'Top 4'. El cuadro culé igualó el mejor inicio histórico en la Liga con un nueve de nueve que tuvo que sudar, por empezar con demasiado respeto y una marcha insuficiente. Los de Manuel Pellegrini respondieron casi a cada golpe, también desde el VAR, con el 2-2 anulado antes del descanso y la roja a Facundo Bernal en el minuto 54.

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El Barça tuvo la pegada suficiente para resolver la batalla, liderados una vez más por un Lamine Yamal fijo en el once y que abrió la lata con un golazo a los diez minutos. Sin embargo, entre rotaciones, semanas Champions y el Clásico a la vuelta de la esquina, el ritmo visitante pecó de conservador. Los de Flick se contentaron con guardar el balón, lo cual hizo daño al Betis, y con el 0-1 a la escuadra de Lamine, aún más cómodos.

Los de Pellegrini, con Dani Ceballos, Gio lo Celso y Pablo Fornals a los mandos, crecieron poco a poco, buscando a Abde por una banda izquierda con poca ayuda de Lamine en defensa. En un saque de esquina forzado por el marroquí, Valentín Gómez aprovechó la mala defensa culé para empatar (1-1). El momento del Betis se instauró en el maltrecho césped de La Cartuja y Joan García evitó el segundo de un Héctor Bellerín sin marca en su llegada desde atrás.

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Del posible 2-1, llegó el 1-2 de Rodrigo en un saque de esquina, con Álvaro Valles a media salida, pero el conjunto bético se aferró a una noche de gloria con un golazo de Lo Celso, a la media vuelta desde la frontal. Sin embargo, el tanto no subió al marcador por una mano de Cucho Hernández en el inicio de la jugada, algo lejana pero a priori en la misma jugada de ataque.

La frustración del Betis se fue cocinando mientras el Barça trataba de meter esa marcha más en la reanudación. Los de Flick tuvieron más llegada al volver al campo, más vertical, aunque el Betis también siguió fiel a lo suyo, y la tuvo con el Cucho. Entonces, Gabriel Jesus avisó en fuera de juego y, de seguido, firmó el 1-3 asistido por Lamine, en medio de más protesta local.

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Con rayos y truenos en el cielo sevillano, en La Cartuja se desataron unos minutos de locura, porque casi sin respiro, de las quejas por una falta previa se pasó al 2-3 de Abde, y la roja a Bernal mientras el marroquí lo celebraba. El uruguayo le soltó un par de cabezazos a Lamine y complicó más si cabe la papeleta a los suyos pese al cambio de cromos con las sustituciones.

Pellegrini metió a Troy Parrott y Rodrigo Riquelme, mientras Flick fue dando sitio a Dani Olmo, Anthony Gordon y un Raphinha de vuelta. Con uno menos, la garra del Betis empezó a bajar con el 2-4, señalado otra vez Valles, de un Eric García que no pudo terminar por lesión cuando ya había entrado por un tocado Gerard Martín. El Barça calmó las aguas el tramo final, que empezaron a caer también en forma de lluvia, con la manita de Olmo, ahogado el Betis en la presión de un líder que sigue con su inicio perfecto.

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FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL BETIS, 2 - FC BARCELONA, 5. (1-2, al descanso).

--ALINEACIONES.

REAL BETIS: Valles; Bellerín (Ortiz, min.71), Llorente, Valentín Gómez, Fran García; Bernal, Ceballos (Deossa, descanso); Fornals (Fidalgo, min.71), Lo Celso (Riquelme, min.64), Abde; y Cucho Hernández (Parrott, min.64).

FC BARCELONA: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín (Eric Garcia, descanso), Xavi Espart; Rodri, Pedri; Lamine Yamal (Raphinha, min.70), Fermín (Olmo, min.62), Adeyemi (Gordon, min.62); y Gabriel Jesus (Gavi, min.80).

--GOLES:

0 - 1, min.10, Lamine.

1 - 1, min.27, Valentín Gómez.

1 - 2, min.41, Rodri.

1 - 3, min.51, Gabriel Jesus.

2 - 3, min.52, Abde.

2 - 4, min.63, Eric Garcia.

2 - 5, min.81, Dani Olmo.

--ÁRBITRO: De Burgos Bengoetxea (C.Vasco). Amonestó a Bellerín (min.22) y Llorente (min.61) por parte del Betis. Y a Fermín (min.20) y Lamine (min.55) en el Barça. Expulsó con roja directa a Bernal (min.54).

--ESTADIO: La Cartuja.