El retiro de más de 30 piezas de museo colombiano, el nuevo campo de la "batalla cultural"

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Bogotá, 17 oct (EFE).- El retiro de más de 30 piezas del Museo Nacional de Bogotá, el mayor de Colombia, se convirtió en el nuevo campo de la "contrarrevolución cultural" sin "ambigüedad" que el presidente Abelardo de la Espriella dice estar librando contra el 'wokismo' que, afirma, amenaza "la unidad nacional y a la sociedad".

En total fueron retirados al menos 30 afiches, fotografías y objetos de tres salas del Museo Nacional, relacionados con la historia de los movimientos feministas y LGBTI, las víctimas de la violencia política y el acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

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Entre las piezas estaban una bandera del orgullo perteneciente a la activista Elizabeth Castillo; un afiche de la campaña presidencial de Bernardo Jaramillo Ossa, candidato de la Unión Patriótica asesinado en 1990, y el llamado 'Balígrafo', una pluma elaborada a partir de una bala con la que se firmó el acuerdo de paz.

De la Espriella había ordenado a la ministra de las Culturas, Paola Holguín, retirar de los espacios públicos las representaciones que considera "apología del terrorismo", como aquellas relacionadas con Carlos Pizarro, excomandante de la guerrilla del M-19 y firmante de paz asesinado en 1990 durante la campaña presidencial de ese año.

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"Carlos Pizarro está más vivo que nunca y el intento de Abelardo de la Espriella por proscribir su memoria, su figura, sólo está haciendo más grande su legado de paz en Colombia", expresó exsenadora María José Pizarro, hija del candidato asesinado, quien defendió que su padre es "símbolo de rebeldía contra la tiranía y el oprobio".

Un centenar de personas se manifestó este sábado frente al Museo Nacional de Bogotá para protestar por la retirada de las piezas, con carteles, banderas y megáfonos con mensajes como "No a la censura del Museo Nacional".

"Estamos aquí para defender la cultura, el arte, el museo, el derecho a la memoria y al país. Lo que hicieron ayer con el museo es inaceptable", dijo a EFE el exministro de las Culturas Juan David Correa, quien acudió a la protesta y rechazó la presencia de la veintena de agentes de la Policía antidisturbios frente al museo.

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A la manifestación también asistió la exministra de las Culturas Patricia Ariza, y la propia Pizarro, que reivindicó la memoria de su padre.

La exsenadora llamó a los manifestantes a la tranquilidad: "Les vamos a demostrar que somos hombres y mujeres de paz", dijo.

El Museo Nacional fue creado en 1823, lo que lo hace uno de los más antiguos de América, y cuenta en la actualidad con más de 2.500 obras exhibidas que reflejan la historia y el patrimonio de Colombia, así como tiene una variada oferta académica con conferencias, conciertos, presentaciones de teatro y danza y proyecciones audiovisuales, entre otros.

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En ese sentido la organización Colombia Diversa, que trabaja por los derechos de la población LGBTIQ+, manifestó su preocupación por el retiro de los cuadros de la sala 'Hacer Sociedad' que "hacen alusión a la lucha y los derechos de las personas LGBTIQ+ en Colombia, junto a material histórico que habla de los procesos de paz".

"Entre las obras retiradas se encuentran algunas que hacían alusión a campañas de marchas del orgullo LGBTIQ+ de hace más de 10 años (...) Las personas LGBTIQ+ también hacemos parte de la historia", añadió la organización.

En esa misma línea, la corporación Caribe Afirmativo, que trabaja por el reconocimiento de los derechos de las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas en Colombia, manifestó que esta decisión "deja clara la intención del gobierno actual de construir narrativas contrarias a las luchas sociales, que hacen parte de la historia nacional". EFE

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(foto)(video)