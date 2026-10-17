Expresidente senegalés Macky Sall retira su candidatura a la Secretaría General de la ONU

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Nairobi, 17 oct (EFE).- El expresidente senegalés Macky Sall (2012-2024) anunció este sábado su retirada de la carrera para suceder a António Guterres al frente de la Secretaría General de las Naciones Unidas, tras quedar relegado en la sexta votación informal celebrada en el Consejo de Seguridad de la ONU.

Sall afirmó en un comunicado que decidió retirar su candidatura tras la votación informal de este viernes para la elección al cargo de Secretario General de las Naciones Unidas, y luego de consultas con el presidente de Burundi y la Unión Africana (UA) Évariste Ndayishimiye y el presidente de Senegal y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) Bassirou Faye.

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El exmandatario explicó que tomó la decisión con un "profundo sentido de las responsabilidades", con la esperanza de contribuir a la aparición de una candidatura de consenso en el Consejo de Seguridad.

En ese sentido, señaló que las votaciones indicaban una preferencia por "una candidatura procedente de la región de América Latina y el Caribe, y eventualmente femenina".

El sondeo estuvo encabezada por la costarricense Rebeca Grynspan, quien cosechó nueve apoyos, seguida por la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett y el argentino Rafael Grossi, ambos con ocho votos.

La nómina de aspirantes en la votación la completaban el ugandés Olara Otunnu y las ecuatorianas María Fernanda Espinosa e Ivonne A-Baki.

Sin embargo, ninguno de los siete candidatos logró sortear el veto de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad -China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia-, ya que todos recibieron al menos dos votos de rechazo por parte de estas potencias.

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Si uno de los cinco miembros permanentes vota en contra de un candidato, el Consejo no puede recomendarlo para convertirse en el próximo secretario general de la ONU.

En su mensaje de despedida, el expresidente senegalés apeló al peso estratégico de su continente: "África, que está en el centro de los desafíos de paz, seguridad y desarrollo, debe también continuar haciendo oír su voz y proseguir sus esfuerzos para ocupar el lugar que le corresponde en la gobernanza mundial".

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El mandato de António Guterres finalizará el próximo 31 de diciembre y para designar a su sucesor, la Asamblea General de la ONU debe ratificar la propuesta del Consejo de Seguridad, que requiere de al menos nueve votos afirmativos y ningún veto de las cinco potencias permanentes. EFE