Atentado al Batallón Pinchincha en Cali | Capturaron a alias Barbas, a ‘Ashley’ y un menor de edad: estos fueron sus roles

Los hoy detenidos se suman a "Trenzas" y "Tom": enviados a la cárcel, y que también habrían participado en el atentado terrorista - crédito Mecal

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Las autoridades capturaron a dos presuntos integrantes de la estructura Jaime Martínez y aprehendieron a un adolescente de 17 años por su supuesta participación en el atentado con un bus bomba ocurrido el 24 de abril frente al Batallón Pichincha, en Cali.

La explosión dejó dos personas lesionadas y daños en la infraestructura militar.

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El operativo se realizó el 17 de octubre mediante cuatro diligencias de allanamiento coordinadas por la Policía Nacional, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional.

Los detenidos fueron identificados por las autoridades con los alias de Barbas y Ashley. El adolescente aprehendido fue señalado con el alias de Sevillano. Por tratarse de un menor de edad, las autoridades no revelaron su identidad.

Según la información oficial, los tres habrían cumplido tareas distintas dentro de la operación que llevó el vehículo con explosivos desde la zona rural de Jamundí hasta el sector del Batallón Pichincha, en la capital del Valle del Cauca.

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Los operativos de captura incluyeron allanamientos en las moradas - crédito Mecal

Alias Sevillano habría trasladado al conductor tras el abandono del vehículo

De acuerdo con la versión entregada por las autoridades, alias Sevillano habría tenido la función de retirar en motocicleta al conductor del bus después de que este dejó el vehículo acondicionado con explosivos frente a la instalación militar.

Luego de ese primer desplazamiento, alias Barbas habría recibido al conductor a pocas cuadras del lugar de los hechos. Según la investigación, el presunto cabecilla lo esperaba en un automóvil para facilitar su salida hacia la zona rural de Jamundí.

Las autoridades señalan a alias Barbas como uno de los cabecillas de la estructura Jaime Martínez en Cali y le atribuyen labores de coordinación y reclutamiento de personas para actividades criminales.

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Alias Ashley habría escoltado el vehículo desde Jamundí hasta Cali

El tercer implicado, alias Ashley, es investigado por presuntamente escoltar el vehículo empleado en el atentado. Las autoridades sostienen que acompañó el recorrido desde la zona rural de Jamundí hasta el ingreso a Cali.

Durante las diligencias, los investigadores incautaron el vehículo que habría sido usado en la fuga del conductor del bus. También decomisaron teléfonos celulares y un computador, elementos que serán analizados dentro de la investigación judicial.

'Barbas' y 'Ashely' tendrán que responder junto al menor de 17 años - crédito Mecal

A los dos adultos capturados les imputarán los delitos de terrorismo agravado, concierto para delinquir, tentativa de homicidio agravado, porte de armas y explosivos, y daño en bien ajeno, de acuerdo con el reporte oficial. El comunicado no precisó la fecha de las audiencias preliminares ni si los procesados aceptarán los cargos.

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Las autoridades anunciaron que continuarán las investigaciones

El atentado del 24 de abril afectó el entorno del Batallón Pichincha y dejó dos personas heridas. La investigación busca establecer si existen otros responsables en la planeación, financiación y ejecución del ataque.

“No hay un solo centímetro del territorio donde estos criminales puedan esconderse”, señalaron las autoridades al anunciar los resultados. También indicaron que las pruebas obtenidas en los allanamientos serán determinantes para avanzar en la identificación de otras posibles personas involucradas.

Declaraciones del coronel Carlos Latorre, comandante operativo de seguridad ciudadana de la Policía Metropolitana Santiago de Cali - crédito Mecal

Por su parte, y como parte del proces judicial, a finales de junio de 2026 un juez envió a prisión a Jhonatan Steven Villalobos, alias Tom, y a Yeiner Enrique Freyde Tolimán, alias Trenzas, por su presunta participación en el atentado con vehículo bomba contra el Cantón Militar Pichincha de Cali.

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La medida de aseguramiento en centro carcelario fue dictada el viernes 26 de junio, después de que ambos fueran capturados el 20 de junio durante allanamientos en las comunas 3, 13 y 15 de Cali.

Los operativos estuvieron a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional.

Los operativos incluyeron allanamientos en distintas comunas de Cali, donde se incautaron explosivos, material de uso militar y dispositivos electrónicos relacionados con los atentados - crédito @SeguridadCali/ X

El expediente incluyó el análisis de más de 300 horas de grabaciones de cámaras de movilidad y seguridad. Con ese material, las autoridades reconstruyeron los desplazamientos de los sospechosos y el recorrido de los vehículos utilizados en los atentados contra instalaciones militares de Cali y Palmira.

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La compra de la buseta y las labores de vigilancia

La investigación señala que Villalobos Aguilón adquirió por $ 20 millones una buseta escolar que habría sido empleada en el ataque contra el Cantón Militar Pichincha.

De acuerdo con el ente acusador, se realizó el traspaso del vehículo y lo facilitó para que fuera acondicionado con cilindros bomba.

Freyde Tolimán, en cambio, habría usado una motocicleta de su propiedad para advertir sobre controles policiales y permitir el desplazamiento del vehículo hasta el lugar de la explosión. También fue señalado por presuntas labores de planeación, reconocimiento y verificación de los objetivos atacados en Cali y Palmira.

Así fue la captura de los presuntos responsables: las autoridades realizaron operativos simultáneos en varias comunas de Cali, apoyados en el análisis de más de 300 horas de grabaciones de cámaras de movilidad y en información de inteligencia, lo que permitió identificar, ubicar y detener a alias Jey y al propietario de las busetas empleadas en los atentados con explosivos - crédito @SeguridadCali/ X

Durante los procedimientos fueron incautadas bolsas con pentolita, teléfonos celulares, cordón detonante, material impreso alusivo a las disidencias de las Farc y una motocicleta. Ambos procesados fueron vinculados a una red de apoyo de la estructura Jaime Martínez, asociada por las autoridades con las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco.

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La Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio en grado de tentativa, terrorismo, daño en bien ajeno y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. Al final, ninguno aceptó los cargos.