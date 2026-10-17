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Emergencias sube a nivel rojo la alerta por lluvia en el litoral norte de Alicante y sur de Valencia este domingo

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El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha subido a rojo el nivel de la alerta por lluvias en el litoral norte de Alicante y litoral sur de Valencia, informa el organismo, que precisa que, según la Aemet, la previsión es que la situación comience a las 10.00 horas de mañana domingo.

Así, según la última actualización, la alerta por lluvias es de nivel naranja en el litoral norte e interior sur de Valencia y litoral sur de Alicante, y amarillo en toda la provincia de Castellón, todo el interior de Valencia e interior de Alicante.

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Además, se decreta alerta por tormentas nivel amarillo en Castellón, Valencia y Alicante; alerta por vientos nivel amarillo en el litoral sur de Valencia y litoral norte de Alicante; alerta por fenómenos costeros nivel amarillo en la costa norte de Alicante y toda la costa de Castellón.

Aemet incide en que este domingo, 18 de octubre, se espera una situación meteorológica "muy adversa", por lo que se activa el aviso rojo en el litoral sur de Valencia y norte de Alicante.

La agencia subraya que "el peligro meteorológico es extraordinario" y "los bienes y la población vulnerables o en zonas expuestas podrían sufrir impactos muy graves o catastróficos".

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