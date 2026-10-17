Cientos de jóvenes se manifiestan en Bruselas entre consignas antifascistas

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(Actualiza con inicio de disturbios)

Bruselas, 17 oct (EFE).- Cientos de jóvenes se congregaron este sábado por la mañana en la estación central de Bruselas al ritmo de consignas antifascistas y otros lemas de rechazo a la policía, la cual ha desplegado una fuerte presencia en los alrededores, informaron medios locales.

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Los jóvenes, entre los cuales también se encuentran profesores y sindicalistas, según apuntó la agencia de noticias Belga, comenzaron una marcha iniciada pacíficamente hacia la estación de Bruselas sur a media mañana y seguidos por un amplio dispositivo policial.

Este mediodía, tras varios bloqueos por parte de la policía que impedían a los manifestantes seguir con la marcha, la situación se volvió "caótica", apuntaron los medios. La policía desplegó cañones de agua y gas lacrimógeno, mientras que los manifestantes utilizaron vallas de obra para protegerse y seguir avanzando.

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A consecuencia de los disturbios, varios accesos a la estación de Bruselas sur permanecen cerrados temporalmente.

En la estación de Lieja, al este de Bruselas, se manifestó otro grupo de jóvenes quienes, según medios belgas, expresaron su preocupación por los recortes en materia de educación, así como por las condiciones laborales, los servicios públicos y la desigualdad social.

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Este viernes se informó sobre varios llamamientos a protestas en la capital belga a través de redes sociales, entre ellos estudiantes francófonos y otros movimientos vinculados con los ‘chalecos amarillos’ en Francia.

Por su parte, el alcalde de Bruselas, el socialista Philippe Close, declaró que ninguna de las manifestaciones que se esperaban para este sábado contaba con autorización oficial.

Estas protestas se suman a la jornada de manifestaciones de varios colectivos organizadas hoy en Francia, donde el Ministerio del Interior ha contabilizado "unas 500 acciones" y "más de 90 manifestaciones" en todo el país. EFE