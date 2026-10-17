Israel mata al menos a cinco gazatíes, entre ellos un niño y un agente de policía

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Gaza, 17 oct (EFE).- El Ejército israelí mató este sábado al menos a cinco gazatíes en nuevos ataques contra la Franja, entre ellos un niño de 9 años y un agente de policía, según confirmaron diferentes fuentes médicas, superándose los 1.500 gazatíes muertos desde la entrada en vigor del alto el fuego hace un año.

Un misil israelí lanzado por un dron acabó con la vida del palestino Majed Ahmed al Sabagh, confirmó una fuente del Hospital Shifa, tras ser disparado contra un grupo de personas que estaban detrás de la escuela Fahd, en el barrio de Tuffah de la ciudad de Gaza.

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También en la capital, otras dos personas murieron por otro misil frente a una clínica también en Tuffah. Las víctimas fueron identificadas como Abdulah Mohamed Jamis y Emad Mohamed Zayed, según la misma fuente médica.

En el centro de gaza, en la urbe de Deir el Balah, el niño Mohamed Riyad Abu Hamad, de 9 años, fue asesinado en un ataque cerca a la antigua sede del Comité Egipcio, según una fuente del Hospital Al Aqsa.

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Mientras que en la sureña Rafah, Israel mató hoy a Abdul Jawad Hatem Juda, capitán de la Policía Naval , e hirió a otras cinco personas en el bombardeo de un puesto policial cerca del hospital de campaña de la Cruz Roja en Al Mawasi, de acuerdo con los Servicios de Emergencia y Ambulancias de Jan Yunis.

Más de 340 niños han sido asesinados en la Franja de Gaza desde el inicio del alto el fuego el 10 de octubre de 2025, mientras unos 800.000 continúan desplazados y la mayoría sobrevive en tiendas de campaña o edificios bombardeados, denunció ayer Unicef.

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Desde el inicio de la ofensiva israelí tras los ataques de Hamás, lo fallecidos superan los 74.469, mientras que el número de gazatíes heridos -muchos con amputaciones y lesiones de por vida- ronda los 175.500, según datos del Ministerio de Sanidad de Hamás.

Una ofensiva que ha devastado la Franja, destruido o dañado más del 80 % de sus edificios y reducido ciudades y barrios enteros a ruinas, llegando a ser catalogada por ONG internacionales, varias israelíes -como B'Tselem- y una comisión independiente de la ONU de "genocidio". EFE

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