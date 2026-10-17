Registradas en la JEC nueve coaliciones electorales: dos para el Congreso, tres para el Senado y cuatro autonómicas

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Un total de nueve coaliciones electorales se han registrado ante la Junta Electoral Central (JEC) para concurrir a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, de las cuales dos se presentan exclusivamente al Congreso, tres al Senado y otras cuatro son de ámbito autonómico y concurren a ambas cámaras, según la relación de coaliciones presentadas ante el organismo electoral.

La coalición más importante para el Congreso es la de Frente Amplio, que encabeza Ada Colau y Emilio Delgado, y que finalmente no llegó a un acuerdo estatal con Podemos. Concurrirá en toda España salvo en Canarias, Baleares y Comunidad Valencia.

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Precisamente, para concurrir al Congreso en las tres provincias de esta comunidad se ha inscrito la coalición denominada Compromís: Front Valencià, que está integrada por Més-Compromís, Iniciativa del Poble Valencià, Verds Equo del País Valencià, Coalició Compromís, Podemos, Esquerra Unida del País Valencià, Esquerra Republicana del País Valencià y Recortes Cero.

En Canarias, la izquierda alternativa al PSOE también ha logrado inscribir una coalición que incluye a Podemos, y que se presentará tanto al Congreso como al Senado. Se llama Unidad del Pueblo Canario, y está formada por la formación morada, Nueva Canarias-Bloque Canarista, Podemos, Movimiento Sumar e Izquierda Unida Canaria.

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Otra coalición que se presentará exclusivamente en las elecciones del 29N en el archipiélago es la formada por Coalición Canaria y Municipalistas Primero Canarias. Concurrirá al Congreso en Canarias y al Senado en Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, La Palma y La Gomera.

Por otra parte, Teruel Existe y Aragón Existe han registrado la coalición Existe para concurrir al Congreso y al Senado en Aragón. Así lo hicieron también en los pasados comicios nacionales, sin obtener representación.

Y, como novedad, Democracia 21, el número partido liberal liderado por la abogada Míriam González Durántez, ha inscrito una coalición en la Junta Electoral Central llamada Democracia para el siglo 21 junto a Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y Unión de Ciudadanos Independientes. Se presentan a ambas cámaras pero sólo por la circunscripción de Madrid y Barcelona.

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TRES COALICIONES EXCLUSIVAMENTE PARA EL SENADO

En cuanto al Senado, la JEC recoge tres coaliciones. La primera es Senado de Progreso, integrada por el PSOE, Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Más Madrid, Coalició Compromís, Chunta Aragonesista y Batzarre-Asamblea de Izquierdas, que concurrirá en Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco, Murcia, La Rioja, Comunidad Valenciana, Ceuta y Melilla. Es decir, todas salvo Baleares, Canarias y Cataluña.

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También se ha registrado la coalición Esquerra Republicana de Catalunya-Euskal Herria Bildu, formada por ERC y EH Bildu, cuyo ámbito para el Senado comprende Cataluña, País Vasco y Navarra. La tercera es Comuns-Front Ampli per la democràcia, integrada por Catalunya en Comú y Comuns, que concurrirá a la Cámara Alta en Cataluña.

No aparece en este listado la coalición anunciada para el Congreso en Baleares y que aglutina, a MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Ara Eivissa, Sumar y Esquerra Unida. Al tratarse de una única circunscripción, tuvo que ser registrada en la Junta Electoral Provincial.

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Tampoco figura como coalición el acuerdo alcanzado entre Podemos y ERC, ya que ambas formaciones no concurrirán bajo unas siglas conjuntas, sino que integrantes de la formación morada participarán como independientes en la candidatura de Esquerra por Barcelona. De esta forma, el pacto de cooperación electoral anunciado por ambos partidos, que permitirá a Irene Montero y Gabriel Rufián hacer campaña conjuntamente, no se traduce en el registro de una coalición electoral.

La próxima semana la JEC se reunirá para comprobar que las distintas coaliciones cumplen los requisitos formales y así pueda ratificarlas. El siguiente paso será la presentación de candidaturas, que las formaciones políticas deberán presentar entre el 21 y el 26 de octubre ante las respectivas Juntas Electorales Provinciales. Las listas presentadas se publicarán en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el día 28, mientras que las candidaturas proclamadas se harán públicas el 3 de noviembre.

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