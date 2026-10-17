Detenidas 400 personas por actos de violencia en la jornada de protesta masiva en Francia

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París, 17 oct (EFE).- Las fuerzas del orden han anunciado la detención hasta última hora de la tarde de este sábado a 400 personas por actos de violencia durante la jornada de protestas sociales que se desarrolló en Francia, y que tuvieron un carácter masivo, con una participación muy superior a la que habían anticipado las autoridades.

En una comparecencia ante la prensa a las 20.00 horas (18.00 GMT), el ministro del Interior, Laurent Núñez, admitió que esa cifra de 400 personas era todavía provisional y estimó que en esta movilización convocada por colectivos muy diversos habían salido a las calles 550.000 personas en todo el país, cuando sus servicios hasta el viernes preveían como mucho 150.000.

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Los organizadores, por su parte, han afirmado que hubo 800.000 manifestantes.

Núñez hizo hincapié en que "la inmensa mayoría" de los arrestados son mayores de edad, lo que prueba a su juicio que no se puede equiparar esta protesta al movimiento de los estudiantes de liceos de las últimas semanas, y en que detrás de la violencia que se vio por todo el país hubo "varios miles de alborotadores", entre los que identificó a grupos de ultraizquierda y "delincuentes oportunistas". EFE

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