Mueren al menos diez turistas al incendiarse un complejo vacacional en la costa de Bangladesh

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Al menos diez turistas han fallecido, incluido un niño, y varias personas más han resultado heridas en un incendio declarado este sábado en el complejo turístico Tuptup Restro & Resort, en la costa de Cox's Bazar, al sureste de Bangladés, según han informado las autoridades y los servicios de emergencia del país.

El fuego se ha originado durante la mañana en las instalaciones del establecimiento, ubicado en la zona de Patuartek, en las inmediaciones de la playa de Inani, y las llamas han destruido por completo el edificio, según ha informado el diario 'The Daily Star', que ha indicado que los equipos de rescate continúan trabajando para localizar y evacuar a las víctimas.

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El subdirector adjunto del Servicio de Bomberos de Cox's Bazar, Syed Mohamed Morshed Hossain, ha indicado que el inmueble --descrito como una construcción principalmente de madera de varias plantas-- ha quedado "completamente reducido a cenizas". El establecimiento funcionaba como alojamiento turístico junto a la carretera costera Marine Drive y ofrecía habitaciones con vistas al mar y a las colinas de los alrededores.

Un responsable del departamento de Bomberos y Defensa Civil, Dolon Acharya, ha confirmado en declaraciones recogidas por dpa que los efectivos desplazados hasta el lugar han recuperado del interior del complejo los cuerpos calcinados de los fallecidos. Entre las víctimas mortales figuran cinco mujeres y un niño de cinco años, de acuerdo con la información facilitada por el portavoz del organismo, Talha Bin Jasim. La mayoría de los turistas se habían desplazado desde Daca, la capital del país.

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Los primeros avisos sobre el incendio se han registrado en torno a las 7.25 horas (hora local). Dos unidades de bomberos de la estación de Ukhiya han acudido al llamado y han llegado a la ubicación en torno a las 08.00 horas para comenzar con las labores de extinción. Según los datos difundidos por los servicios de emergencia, los trabajos se han prolongado durante varias horas hasta conseguir controlar las llamas.

El balance de heridos también ha sido objeto de varias actualizaciones. Las autoridades han informado en un primer momento del rescate de varias personas, todas ellas inmediatamente trasladadas a centros hospitalarios. Los servicios locales han puntualizado que cuatro afectados reciben asistencia médica en el Hospital Sadar de Cox's Bazar. Algunos presentan quemaduras y otros han sufrido lesiones al intentar escapar del edificio.

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Por el momento, se desconoce el origen del fuego y tampoco se ha completado la identificación de todas las víctimas. El administrador jefe del distrito, M. A. Mannan, ha anunciado la apertura de una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso y evaluar los daños materiales ocasionados.