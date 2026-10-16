Temas del día de EFE News Latino del viernes 16 de octubre

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EEUU ELECCIONES

Des Moines (IA) - Iowa, un estado estadounidense de tradición republicana y marcado carácter agrícola, se ha convertido en uno de los escenarios decisivos de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, en las que "el voto rural está cada vez más cerca de los demócratas", advierte el director del sindicato estatal de granjeros.

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Washingron - El presidente Donald Trump acudirá a un mitin en Georgia, un estado bisagra donde el senador demócrata Jon Ossoff, el más joven en ejercicio, aventaja en las encuestas al republicano Mike Collins en la carrera por conservar su escaño en el Senado.

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EEUU CUBA

Washington - Cuba no aprecia avances hacia un diálogo serio con la Administración de Donald Trump, y denuncia que las restricciones estadounidenses al suministro de petróleo suponen un "castigo colectivo", explica en una entrevista con EFE la segunda jefe de misión de la Embajada de Cuba en Washington, Tanieris Diéguez

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EEUU TIROTEO

Los Ángeles - Las autoridades de Bend (Oregón) prosiguen la investigación del tiroteo en la escuela primaria Silver Rail, en el que murieron tres niños de 5, 8 y 11 años, una maestra y el presunto atacante, de 16 años, mientras que otro niño de 7 años y un profesor resultaron gravemente heridos.

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VENEZUELA TERREMOTO

Miami - La periodista Alejandra Oraa, expresentadora de CNN en Español, retrata la histórica movilización de la diáspora de Venezuela, estimada en 8 millones de personas, y la "solidaridad sin límite" de los ciudadanos dentro de ese país en un documental sobre los terremotos del 24 de junio.

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CHUCHO VALDÉS

Nueva York - El pianista cubano Chucho Valdés celebrará sus 85 años con dos conciertos en Nueva York junto a destacados músicos del jazz estadounidense, en los que repasará una trayectoria marcada por el diálogo entre el jazz y las raíces afrocubanas, según relató en una entrevista telefónica con EFE.

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AGENDA INFORMATIVA

Washington.- EEUU R.DOMINICANA.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reúne con su homólogo de República Dominicana, Ito Bisonó.

Washington.- EEUU PRODUCCIÓN INDUSTRIAL.- La Reserva Federal publica los índices de producción industrial en Estados Unidos de septiembre.

Washington.- EEUU CINE.- "La bola negra", de Javier Calvo y Javier Ambrossi, se estrena en salas de Nueva York y Los Ángeles, antes de ampliar su exhibición a otras ciudades estadounidenses.

Nueva York.- FOTOGRAFÍA ANIVERSARIO.- Fujifilm inaugura en Nueva York FUJIKINA 2026, un festival dedicado a celebrar los 200 años de la fotografía con exposiciones, charlas, talleres y recorridos fotográficos. (foto) (video)

EFE News Latino

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