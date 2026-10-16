Suben a 7 los fallecidos este año en incendios forestales en el Cusco, en el sur de Perú

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Lima, 16 oct (EFE).- Las víctimas mortales de los incendios forestales desatados en lo que va de este año en la región del Cusco, en el sur de Perú, se incrementaron a siete, tras la muerte en las últimas horas de un hombre de 65 años que había sufrido graves quemaduras al intentar combatir el fuego en una zona rural, informaron fuentes oficiales.

La víctima murió en el Hospital Regional del Cusco, según confirmaron fuentes de ese nosocomio a la agencia oficial Andina.

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Sufrió quemaduras en gran parte del cuerpo cuando, junto con otros pobladores de la comunidad de Santo Domingo, intentó controlar un incendio forestal, por lo que fue llevado a un centro médico cercano y luego al Hospital Regional del Cusco.

Las autoridades sanitarias consideraron ordenar su traslado en una ambulancia aérea hasta el hospital Arzobispo Loayza, de Lima, pero su condición crítica impidió cumplir con esa medida.

Con su fallecimiento se convirtió en la séptima víctima mortal que se reporta durante este año por los incendios forestales en el Cusco, ya que el jueves se confirmó la muerte de otro hombre de 75 años que también intentó sofocar un incendio en la provincia cusqueña de Chumbivilcas.

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Otras cinco personas han fallecido en incendios forestales que se registraron este año en localidades cusqueñas como los distritos de Yanatile Calca, Colquepata Paucartambo y Yanahuara Urubamba, mientras que dos hermanos, de 11 y 18 años, murieron en otro siniestro en el distrito de Pomacanchi Acomayo, según detalló la agencia oficial.

La Fuerza Aérea del Perú (FAP) desplegó esta semana un avión C-27J Spartan y un helicóptero MI-17 equipados con sistemas de combate de incendios para sofocar incendios forestales activos en la región del Cusco, mientras que se informó que en todo el país había 35 de estas emergencias activas.

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El martes, la presidenta Keiko Fujimori participó en un sobrevuelo sobre la localidad cusqueña de Calca para supervisar las acciones de respuesta frente a los incendios y evaluar la situación de las zonas afectadas.

Tras el recorrido, Fujimori aseguró que ya se había controlado dos incendios y que las unidades aéreas equipadas para combatir estas emergencias permanecerán en el Cusco hasta noviembre próximo.

La gobernante resaltó el trabajo conjunto de los bomberos forestales y la población organizada ante estas emergencias y dijo que las autoridades supervisan las condiciones de viento, la sequía y la preparación de los terrenos agrícolas, ya que son factores que pueden favorecer la propagación del fuego. EFE

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