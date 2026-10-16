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Samsung Galaxy Tab S12, más espacio para crear y más potencia para avanzar PR Newswire CIUDAD DE MÉXICO, 16 de octubre de 2026 Galaxy Tab S12 Ultra y Galaxy Tab S12+ ya están disponibles en México con Galaxy AI y S Pen incluido para descubrir nuevas posibilidades de productividad y creatividad CIUDAD DE MÉXICO, 16 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Samsung Electronics presenta la serie Galaxy Tab S12, integrada por Galaxy Tab S12 Ultra y Galaxy Tab S12+. Las nuevas tablets Samsung reúnen inteligencia artificial, rendimiento de nivel profesional y herramientas de creación en un dispositivo portátil que facilita la productividad móvil, el aprendizaje y la expresión digital.

Con Galaxy AI, pantallas de gran formato y S Pen incluido, ambos modelos permiten consultar información, tomar apuntes, editar imágenes y realizar varias actividades a la vez. Su diseño delgado y resistente, junto con una batería de larga duración, acompaña a quienes alternan entre clases, reuniones y proyectos personales. "La serie Galaxy Tab S12 está diseñada para personas que exploran constantemente nuevas ideas, desarrollan nuevas habilidades y hacen realidad sus ambiciones", comentó René Castillo, vicepresidente de la División Mobile en Samsung Electronics México. "Fabricada con hardware líder en la industria, la serie Galaxy Tab S12 combina una gran pantalla con la potencia de Galaxy AI, que elimina la fricción de las tareas complejas para que los usuarios puedan mantenerse enfocados en lograr resultados impactantes". Concluyó. Pantallas de gran formato y rendimiento para la productividad móvil Galaxy Tab S12 Ultra cuenta con una pantalla de 14.6 pulgadas y un grosor de 5.1 mm, mientras que Galaxy Tab S12+ incorpora una pantalla de 12.6 pulgadas. Ambos modelos utilizan tecnología Dynamic AMOLED 2X, con hasta 1,600 nits de brillo máximo. Vision Booster ajusta la visualización según las condiciones de iluminación para facilitar la lectura y el uso de la tablet en distintos entornos. El procesador de 3 nanómetros permite ejecutar tareas exigentes, desde edición de contenido hasta multitarea con asistencia de inteligencia artificial. Según las mediciones de Samsung, Galaxy Tab S12 Ultra ofrece mejoras de hasta 60% en el procesamiento de la NPU, 16% en el rendimiento de la CPU y 11% en la GPU frente a Galaxy Tab S11 Ultra. También cuenta con una cámara de vapor 3D que ayuda a disipar el calor durante sesiones prolongadas de uso. La batería ofrece hasta 23 horas de reproducción de video en Galaxy Tab S12 Ultra y hasta 21 horas en Galaxy Tab S12+, bajo condiciones de prueba. La carga completa tarda aproximadamente 95 minutos, según las condiciones de carga. Ambos modelos cuentan con resistencia al agua y al polvo con certificación IP68 y audio espacial de cuatro canales para video clases, entretenimiento y edición de contenido. Galaxy AI y S Pen para tomar notas y trabajar con varias aplicaciones La función Multi Window permite dividir la pantalla en hasta tres secciones para trabajar con diferentes aplicaciones de forma simultánea. Así, es posible seguir una clase en línea, tomar apuntes en Samsung Notes con el S Pen y consultar un asistente de IA sin cambiar de pantalla. Note Assist ayuda a resumir las notas para revisar los puntos principales. El S Pen incluido permite escribir, hacer anotaciones y dibujar con precisión. Para quienes requieren una experiencia de escritura con teclado físico, la serie es compatible con Teclado Pro, que incorpora un acabado de aluminio y una tecla Galaxy AI para acceder a asistentes de inteligencia artificial, y con Teclado Book Cover Slim. (Ambos accesorios se venden por separado) La serie también ofrece una prueba de seis meses de Google AI Pro para usuarios elegibles. Gemini permite consultar dudas y profundizar en temas de interés, mientras que las herramientas de IA facilitan la organización de materiales y la generación de recursos de estudio. El navegador Samsung incorpora funciones para resumir páginas y recuperar información consultada. Aplicaciones para diseño edición de video y organización de proyectos La serie Galaxy Tab S12 ofrece un ahorro de hasta $9,000 MXN en aplicaciones y servicios para impulsar la productividad y la creatividad. Este paquete combina aplicaciones precargadas y beneficios de suscripción, incluidos periodos de prueba sin costo y descuentos, sujetos a elegibilidad y a los términos de cada servicio. En América Latina, Samsung amplía su oferta de herramientas creativas mediante una alianza con Canva. Como parte de esta iniciativa, los usuarios elegibles de la línea Galaxy Tab pueden acceder a seis meses gratuitos de Canva Pro para desarrollar presentaciones, proyectos y otros contenidos visuales desde su tablet. Adobe Photoshop llega preinstalado en la serie Galaxy Tab S12, con una interfaz optimizada para tablets y compatibilidad con S Pen. Sus funciones de inteligencia artificial generativa, impulsadas por Adobe Firefly, ayudan a crear y editar imágenes. Los usuarios elegibles reciben cuatro meses de acceso gratuito al plan móvil de Photoshop. Notability permite organizar apuntes y utilizar herramientas de estudio con IA, con una prueba de seis meses y un descuento de 20% en la primera suscripción. Goodnotes ofrece un año de acceso gratuito para tomar y organizar notas. Para edición de video, LumaFusion ofrece un descuento de 66%, mientras que Clip Studio Paint incorpora herramientas de dibujo y pintura digital, con una prueba de seis meses y un descuento de 20% en la primera suscripción. Notion complementa la oferta con un mes gratuito de su plan Plus para escritura, planeación y organización de proyectos. El ecosistema también incluye MyScript Math, para resolver ecuaciones escritas a mano; MyScript Notes, para transformar apuntes en materiales de estudio con ayuda de IA; Noteshelf 3, para personalizar y organizar notas; y ArcSite, para convertir bocetos en dibujos CAD. La disponibilidad de las aplicaciones y sus beneficios depende del país, la elegibilidad del usuario y los términos de cada servicio. Disponibilidad de Galaxy Tab S12 en México Galaxy Tab S12+ y Galaxy Tab S12 Ultra ya están disponibles en México a través de la tienda en línea Samsung.com/mx, Samsung Experience Store y tiendas departamentales, con versiones de 256 GB de almacenamiento y 12 GB de RAM en color gris y plata. Ambos modelos admiten hasta siete actualizaciones del sistema operativo y de seguridad. Samsung Care+ ofrece opciones de protección ante daños accidentales y soporte, de acuerdo con la cobertura y los términos aplicables en México. Para conocer las configuraciones, promociones y opciones de compra, visita: Samsung.com/mx. Especificaciones Características Galaxy Tab S12 Ultra Galaxy Tab S12+

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(14.6 pulgadas) (12.6 pulgadas) Dimensiones 208.5 x 326.3 x 5.1 mm 187.8 x 289.5 x 5.3 mm Peso 690 g (Wi-Fi) 550 g (Wi-Fi) SO Android 17, One UI 9 Android 17, One UI 9 Pantalla 14.6 pulgadas1, 2,960 x 1,848, 120Hz, Dynamic AMOLED 2X 12.6 pulgadas2, 2,800 x 1,752, 120Hz, Dynamic AMOLED 2X Brillo Pico 1,600 nits / HBM 1,000 nits Pico 1,600 nits / HBM 1,000 nits AP Dimensity 9500 de MediaTek Dimensity 9500 de MediaTek Memoria y Almacenamiento 12 GB + 256 GB, microSD de hasta 2 TB 12GB + 256GB,

microSD hasta 2TB Batería / Carga 11,600 mAh / 45W 10,600 mAh / 45W Red y Conectividad 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth v6.0 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth v6.0 Cámara Parte trasera: Ultra gran angular de 13 MP + 8 MP Parte trasera: 13 MP

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Parte delantera: Ultra gran angular de 12 MP Parte delantera: Ultra gran angular de 12 MP Sonido Altavoz cuádruple (audio espacial de 4 canales) Altavoz cuádruple (audio espacial de 4 canales) S Pen S Pen (no compatible con BLE) en la caja S Pen (no compatible con BLE) en la caja Durabilidad IP68 SIM Dual SIM (pSIM + eSIM) Seguridad Huella dactilar en la pantalla Color Gray, Silver Accesorios Teclado Pro

Teclado Book Cover Slim

Book Cover

Cubierta del marco (solo Ultra)

Protector de pantalla antirreflejos Notas de producto y disponibilidad La duración de la batería se refiere a reproducción de video en condiciones de prueba; el resultado real depende del uso, la configuración y otros factores. Los tiempos de carga y las mejoras de rendimiento también varían según las condiciones de uso. La certificación IP68 se basa en pruebas de laboratorio en agua dulce hasta 1.5 metros durante un máximo de 30 minutos. La resistencia puede disminuir con el uso; no se recomienda utilizar los dispositivos en playa o piscina. Las funciones de IA pueden requerir cuenta y conexión a internet; su disponibilidad varía según país, idioma y versión de software. Note Assist requiere notas de al menos 200 caracteres para generar resúmenes. Las pruebas y los descuentos de aplicaciones están sujetos a elegibilidad, vigencias y términos de cada proveedor. Al finalizar las pruebas pueden aplicarse cargos de suscripción. La oferta de LumaFusion de 66% de descuento está limitada al 30 de noviembre de 2026. Consulta las condiciones específicas de cada función y beneficio en el comunicado oficial de Samsung Newsroom México y en las páginas de los proveedores. * Las especificaciones pueden variar según el mercado. *Todas las especificaciones y descripciones proporcionadas en este documento pueden diferir de las especificaciones y descripciones reales del producto. Samsung se reserva el derecho a realizar cambios en este documento y en el producto aquí descrito, en cualquier momento, sin obligación por parte de Samsung de notificar dichos cambios. Todas las funciones, características, especificaciones, interfaz gráfica de usuario (GUI) y demás información sobre el producto proporcionada en este documento, incluidas, entre otras, las ventajas, diseño, precios, componentes, rendimiento, disponibilidad y capacidades del producto, están sujetas a cambios sin previo aviso ni obligación. El contenido que aparece en la pantalla son imágenes simuladas y son solo para fines demostrativos. 1 Medido en diagonal, el tamaño de la pantalla de Galaxy Tab S12 Ultra es de 14,6 pulgadas en el rectángulo completo y de 14,5 pulgadas teniendo en cuenta las esquinas redondeadas. El área de visualización real es menor debido a las esquinas redondeadas y al orificio de la cámara. 2 Medido en diagonal, el tamaño de la pantalla de Galaxy Tab S12+ es de 12,6 pulgadas en el rectángulo completo y de 12,5 pulgadas teniendo en cuenta las esquinas redondeadas. El área de visualización real es menor debido a las esquinas redondeadas y al orificio de la cámara. View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/samsung-galaxy-tab-s12-mas-espacio-para-crear-y-mas-potencia-para-avanzar-302911460.html FUENTE Samsung Mexico

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