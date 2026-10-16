Miles despiden en Pakistán a los 33 niños muertos tras el derrumbe de su escuela

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Islamabad, 16 oct (EFE).- Miles de personas se congregaron este viernes en Peshawar, en el noroeste de Pakistán, en un funeral masivo por la muerte de 33 niños y una profesora tras el derrumbe del techo de una escuela el jueves.

"Miles de personas ofrecieron hoy oraciones fúnebres por las víctimas del derrumbe del techo", informó a EFE el oficial en el centro de control policial de Peshawar, Wazir Khan.

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El director de la escuela ha sido detenido y la Policía está realizando redadas para arrestar a los demás implicados, incluidos los propietarios, accionistas y el contratista de la construcción.

Faisal Karim Kundi, gobernador de la provincia de KP (Khyber Pakhtunkhwa), detalló que los funcionarios que emitieron los certificados de no objeción a las escuelas deben ser identificados, y ordenó a las autoridades que presenten un informe sobre el asunto en un plazo de 15 días.

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El balance del accidente, ocurrido el jueves durante el horario escolar, ascendió a 33 alumnos de entre seis y trece años y una profesora de 25 años, identificada como Samreen Bibi.

El derrumbe se produjo en el centro privado Al-Khair Education Center, situado en el barrio de Dir Colony, cuando varios techos cedieron y dejaron atrapados a estudiantes y docentes bajo los escombros.

La causa fue registrada al amparo del artículo 322 del Código Penal paquistaní, relativo a las muertes causadas sin intención de matar.

El jefe de la Policía de Peshawar, Mian Saeed, afirmó que las losas de los techos del edificio, situado en una calle muy estrecha, no cumplían las normas de construcción y que la estructura soportaba una carga excesiva.

Según el responsable policial, el desplome afectó a tres aulas distribuidas en distintas plantas, en las que se encontraban alrededor de un centenar de alumnos.

Saeed calificó lo ocurrido de "negligencia grave", mientras que otro alto cargo policial, Farhan Ahmad, señaló que el edificio, en mal estado, no podía soportar el peso al que estaba sometido.

El Departamento de Educación Primaria y Secundaria de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa constituyó una comisión de tres miembros para investigar las circunstancias del accidente.

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, y el gobernador provincial, Faisal Karim Kundi, expresaron sus condolencias a las familias de las víctimas, mientras que este último solicitó un informe detallado sobre las causas del derrumbe. EFE