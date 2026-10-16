Luis Tabuenca, XLIII Premio Reina Sofía de Composición Musical: "Este galardón me da tiempo para seguir creando"

02/03/2026 Luis Tabuenca Fernández. SOCIEDAD FUNDACIÓN FERRER MÚSICA

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Luis Tabuenca, XLIII Premio Reina Sofía de Composición Musical 2026 por 'Rémanence', estrena este viernes 16 de octubre, a las 19.30 horas, en el Teatro Monumental de Madrid, la obra ganadora. Dotada con 100.000 euros, se trata de una cantidad que, como ha reconocido el ganador, da "tiempo para seguir creando".

"La dotación económica es muy importante porque lo que genera es tiempo para seguir creando. Para mí todo esto está siendo un pequeño sueño", ha afirmado el compositor en un encuentro con los medios en Madrid, donde confía que la obra sea bien recibida aunque precisa que no trabaja "pensando en gustar a todos". "De lo contrario, estaría perdido; esta obra nace de una necesidad personal y de una inquietud que me apetece explorar. Si luego la obra funciona, genial", ha apostillado.

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Convocado anualmente por la Fundació Ferrer de Música, el Premio Reina Sofía de Composición Musical busca impulsar la creación de nuevo repertorio orquestal y dar visibilidad a la música sinfónica contemporánea. Por ello, como parte del premio, 'Rémanence' pasará a formar parte del repertorio de la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE), que la interpretará en su gira 2026-2027.

Desde su primera edición en 1983, el premio ha ido incrementando su dotación hasta los 100.000 euros. En la rueda de prensa, la directora artística de la Fundació Ferrer de Música, Raquel García Tomás, ha avanzado que el próximo año, "los galardones se amplían a tres categorías, con una dotación total de 175.000 euros, repartidos en 100.000, 50.000 y 25.000 euros para el primer, segundo y tercer premio, respectivamente".

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"El plazo de recepción de candidaturas para la próxima edición está abierto hasta el 15 de enero, y el fallo del jurado se dará a conocer a finales de febrero", ha detallado, al tiempo que ha indicado que se mantiene la alianza estratégica con Radio Televisión Española (RTVE) y la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE).

Ante este anuncio, Tabuenca ha expresado su satisfacción ya que "da más oportunidades a más gente". 'Rémanence' fue seleccionada como obra ganadora entre casi 80 partituras presentadas.

Preguntado por el origen de esta composición, el autor ha explicado que "la idea parte de una pregunta muy sencilla: ¿qué sucede cuando la música se acaba, cuando el sonido desaparece?". De este modo, 'Rémanence' se centra en la idea de "huella": aquello que permanece en la memoria de quien escucha y en el cuerpo de quien interpreta cuando la música ya ha dejado de sonar. Así, a partir de un pequeño material inicial, establece una serie de reglas internas que lo transforman y generan nuevo material a lo largo de toda la pieza.

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"Esta pieza habla de la idea de remanencia: cómo una pieza que tiene varias secciones muy contrastadas entre sí mantiene siempre huellas de la sección anterior, y poco a poco esas huellas van transformándose pero manteniendo una idea original que está latente", ha añadido Tabuenca.

El jurado -- formado por Raquel García Tomás; el ganador de la edición anterior, Josep Planells Schiaffino; y los también compositores José Río- Pareja, Outi Tarkiainen y Vasco Mendonça como presidente-- destacó la claridad de su discurso y su riqueza gestual.

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Su inspiración parte del concepto de palimpsesto, el manuscrito antiguo que conserva las huellas de textos escritos y después borrados. Esa idea de "ruina sonora" es la que Tabuenca utiliza para construir el discurso musical, explorando las posibilidades y los límites de cada familia orquestal y las transformaciones tímbricas entre ellas.

La obra, concebida durante unos tres años, partió de un proyecto mucho más ambicioso, con coro y narrador, que el compositor fue destilando hasta llegar a un único movimiento, ya que pasó de unos 20 minutos a 14, y quitó el texto y el coro.

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Luis Tabuenca (Zaragoza, 1979) es compositor y percusionista especializado en música contemporánea, arte sonoro y performance interdisciplinar. Doctor en Bellas Artes (Arte Sonoro) por la Universidad de Barcelona y becario Fulbright en la UC San Diego, su obra, desde piezas solistas hasta instalaciones sonoras, se ha presentado en festivales de Europa y Estados Unidos y ha sido publicada por sellos como Kairos y Mode Records.

Es fundador y director artístico del Ensemble Volavérunt, fundó el Festival Internacional de Música Experimental y Arte Sonoro (FAT) y ha impartido clases en instituciones como la Hochschule der Künste Bern, ESMUC, el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y la Universidad Nacional de Colombia.

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A lo largo de más de cuatro décadas, este galardón --símbolo del compromiso de la Fundació Ferrer de Música con la creación musical contemporánea-- ha distinguido a compositores como Joan Guinjoan, Salvador Brotons, Xavier Montsalvatge, Ramón Humet, Núria Núñez, Joan Magrané, Fabià Santcovski o Josep Planells.

DEVOLVER RIQUEZA A LA SOCIEDAD

La Fundació Ferrer de Música es una de las Fundacions Ferrer, cinco organizaciones nacidas de Ferrer, compañía B Corp que promueven la socialización de la riqueza, con el objetivo de devolverla a la sociedad que ha permitido generarla.

Precisamente, como ha destacado en el encuentro el presidente de la Fundació Ferrer de la Música y las Fundaciones Ferrer, Sergi Ferrer-Salat, el objetivo pasa por "destinar aproximadamente el 50% de los beneficios netos (o el porcentaje que corresponda según los resultados) a retribuir a la sociedad".

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La Fundación, que se creó tras el fallecimiento de su padre en 1998, "con el objetivo inicial de dar cobertura jurídica al Premio Reina Sofía, en sus inicios contaba con un presupuesto de 12.000 euros (2 millones de pesetas)". "Hoy gestiona más de 2 millones de euros en el área de música, mientras que el presupuesto global destinado a proyectos sociales alcanza los 22-23 millones de euros anuales", ha enfatizado.

Por su parte, la directora de la Fundació Ferrer de la Música y las Fundaciones Ferrer, Estefanía Rico, ha recordado que la Fundació Ferrer de Música promueve el acceso a la música y el desarrollo de talento mediante proyectos de excelencia musical y programas de integración social.

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En este sentido, además del Premio Reina Sofía de Composición Musical, genera oportunidades formativas que permiten a jóvenes músicos crecer e impulsar su carrera profesional, como las Becas Ferrer-Salat Conservatori Liceu y las Becas JONDE y Ferrer- Salat, entre otras.

Mientras, en su compromiso con la integración social, la Fundació Ferrer de Música participa en programas como el de Primaria y Secundaria Musical, en colaboración con el Conservatori Liceu, que acerca la música a alumnado de centros con entornos de vulnerabilidad.

Estas iniciativas permiten, a través de la práctica musical, fomentar el desarrollo artístico, pero también promover valores y competencias como la autoestima, la colaboración, la disciplina y el compromiso. La fundación también tiene un proyecto centrado en el potencial terapéutico de la música, a través del diagnóstico y tratamiento de trastornos de neurodesarrollo en niños y jóvenes que estudian esta disciplina artística, entre otras acciones destacadas por Rico.