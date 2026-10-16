Agencias

Los hutíes anuncian un bombardeo contra una base militar cerca del aeropuerto de Adén

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La insurgencia hutí de Yemen ha lanzado en la tarde-noche de este viernes un bombardeo dirigido contra la base militar de Al Badr, situada en las inmediaciones del aeropuerto de la ciudad de Adén, sede del Gobierno yemení desplazado.

Fuentes militares hutíes han confirmado a Saba, la agencia oficiosa de noticias de los insurgentes, que las "Fuerzas Armadas han atacado el centro de mando en Al Badr" que, aseguran, emplean fuerzas saudíes aliadas del Gobierno yemení reconocido internacionalmente y ha alcanzado "los depósitos de municiones instalados dentro de la base".

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Periodistas de la cadena Al Yazira han informado de varios impactos de misiles en las inmediaciones de la ciudad, sin dar más detalles, y el Gobierno yemení todavía no se ha pronunciado al respecto, pero fuentes oficiales de seguridad han confirmado bajo anonimato al portal South24 que dos misiles han alcanzado las instalaciones del aeropuerto, sin víctimas que lamentar, de momento.

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