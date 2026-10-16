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Concluye Distrito Frecuencia: el evento que reunió al ecosistema de la industria musical y destacó el papel de la cultura como motor de desarrollo

PR Newswire

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CIUDAD DE MÉXICO, 16 de octubre de 2026

· El encuentro sumó a representantes de promotoras, festivales independientes, artistas, instituciones culturales y académicos para reflexionar sobre el presente y futuro de la industria en México.

· El liderazgo femenino, la profesionalización, la diversidad de propuestas y la generación de oportunidades para artistas emergentes destacaron entre los principales temas de conversación.

CIUDAD DE MÉXICO, 16 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- La amplia diversidad de empresas, talentos, propuestas y modelos de entretenimiento que conforman la industria musical mexicana fue uno de los principales ejes de Distrito Frecuencia, Encuentro Internacional de Industria Musical, realizado del 12 al 15 de octubre en la Universidad del Claustro de Sor Juana, con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

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El encuentro reunió a representantes de la industria del entretenimiento, promotores de festivales, artistas independientes, productores, gestores culturales, instituciones y miembros de la comunidad académica, en un espacio de diálogo e intercambio de experiencias que puso de manifiesto la riqueza y pluralidad del ecosistema musical del país.

En un contexto de constante transformación de las industrias creativas, Distrito Frecuencia permitió visibilizar un sector en el que conviven grandes empresas de entretenimiento, promotoras independientes, festivales especializados, recintos culturales, sellos discográficos y nuevas generaciones de creadores, cada uno con propuestas, audiencias y modelos de negocio que contribuyen al desarrollo de la música y la cultura en México.

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Uno de los principales temas del encuentro fue la importancia de generar oportunidades para el talento independiente y construir rutas de crecimiento que permitan a los artistas conectar con nuevas audiencias.

En el panel Rutas de escalabilidad para el talento independiente, Andrés Sánchez, promotor ejecutivo de rock latino de OCESA, compartió su experiencia en el desarrollo de proyectos musicales y destacó el valor de abrir espacios para propuestas emergentes, incorporar distintos géneros a los festivales y acompañar el crecimiento de los artistas.

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Por su parte, Rafael Zepeda, de Zepeda Bros, subrayó el valor de la identidad artística y la independencia creativa, así como la necesidad de impulsar espacios que permitan a los nuevos talentos experimentar, desarrollar sus propuestas y encontrar sus propios públicos.

Las intervenciones reflejaron la importancia de contar con un ecosistema que ofrezca distintas alternativas de crecimiento y profesionalización, reconociendo que cada proyecto artístico tiene necesidades, tiempos y públicos diferentes.

La creación y evolución de los festivales musicales también ocupó un lugar relevante en las conversaciones, al reunir perspectivas sobre la curaduría artística, la construcción de audiencias y el desarrollo de experiencias que trascienden los escenarios.

La presencia de profesionales vinculados con festivales como Corona Capital, Vive Latino, Bahidorá y Pitch Fork permitió abordar distintos modelos de entretenimiento, desde encuentros de gran convocatoria hasta propuestas independientes y experiencias culturales especializadas.

En este contexto, Carlos Verástegui, de Bahidorá, y Paco Barba, de Foro Indie Rocks, compartieron sus experiencias sobre la selección de artistas, la creación de conceptos con identidad propia y la importancia de apostar por talentos emergentes como parte del desarrollo de la industria.

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Entre los temas abordados destacó la necesidad de combinar el conocimiento de las audiencias, las herramientas de análisis de datos y la visión artística para construir propuestas relevantes y sostenibles.

Estas conversaciones pusieron de manifiesto que los distintos formatos de festivales y espectáculos enriquecen la oferta cultural del país, amplían las posibilidades de participación para los artistas y generan nuevas oportunidades para conectar con públicos de diferentes generaciones e intereses.

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En una conversación que reunió distintas experiencias y perspectivas participaron Itzel González, promotora de OCESA y directora de Vive Latino; y Elis Paprika, cantante, compositora y activista.

El encuentro permitió abordar los retos y oportunidades que enfrentan las mujeres desde diferentes ámbitos del sector, tanto en la creación artística como en la promoción, producción y gestión de proyectos musicales.

En este sentido, Distrito Frecuencia contribuyó a visibilizar distintas trayectorias y experiencias profesionales, así como la necesidad de fortalecer una industria más abierta a la diversidad de voces, expresiones y perspectivas que enriquecen la escena musical mexicana.

Más allá de los escenarios, la industria musical articula una amplia cadena de valor que involucra a artistas, productores, técnicos, promotores, recintos, proveedores, medios de comunicación, marcas, instituciones y comunidades.

Esta diversidad de participantes convierte al entretenimiento en una actividad con capacidad para dinamizar la economía, generar empleos y oportunidades profesionales, impulsar el turismo, fortalecer la identidad cultural y contribuir a la proyección de México como un destino relevante para las experiencias en vivo.

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Asimismo, el desarrollo de festivales, conciertos y encuentros culturales favorece la creación de comunidades, la circulación de nuevas expresiones artísticas y el aprovechamiento de espacios públicos y privados como puntos de encuentro social.

Distrito Frecuencia destacó también la importancia de generar espacios de reflexión, formación y vinculación profesional, donde artistas emergentes puedan intercambiar experiencias con representantes consolidados de la industria, conocer distintos modelos de desarrollo y construir relaciones que impulsen sus proyectos.

A través de conferencias, paneles, laboratorios, encuentros profesionales y presentaciones musicales, el evento promovió el intercambio de conocimientos y la conexión entre los distintos eslabones de la cadena de valor del entretenimiento.

Con su primera edición, Distrito Frecuencia reafirmó que una de las mayores fortalezas de la industria musical mexicana es su diversidad: un ecosistema dinámico en el que grandes empresas, promotoras independientes, festivales, artistas, instituciones y nuevas generaciones de talento contribuyen, desde distintos ámbitos, a fortalecer la cultura, generar oportunidades y ampliar el alcance del entretenimiento en México.

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View original content:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/concluye-distrito-frecuencia--el-evento-que-reunio-al-ecosistema-de-la-industria-musical-y-destaco-el-papel-de-la-cultura-como-motor-de-desarrollo-302911601.html

FUENTE Distrito Frecuencia