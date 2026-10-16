Escuelas de Denver pierden 1.780 alumnos por caída de la matrícula inmigrante

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Denver (CO), 16 oct (EFE).- El mayor distrito escolar de Colorado, perdió aproximadamente 1.780 alumnos este periodo, una caída superior a la proyectada, que refleja una disminución de la matrícula de estudiantes inmigrantes en el estado, según informó este viernes la institución.

Las Escuelas Públicas de Denver (DPS), el mayor distrito escolar de Colorado, cuentan con unos 80.000 estudiantes, más de la mitad de ellos de origen hispano.

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Durante las primeras cinco semanas del año escolar 2026-2027, ingresaron solamente 233 estudiantes extranjeros, comparado a los casi 1.500 que se enrolaron en 2023, durante la llegada masiva de familias inmigrantes latinoamericanas.

Además, este año, unos 570 estudiantes inmigrantes abandonaron DPS en el primer mes de clases.

Aunque esos números resultan pequeños al compararlos con el total de estudiantes en DPS, esa dependencia anticipa un declive del 7% anual en el número de estudiantes enrolados hasta 2030.

El fenómeno genera consecuencias presupuestarias porque las escuelas reciben financiamiento según la cantidad de alumnos matriculados.

Según Andrew Huber, director ejecutivo de inscripción y planificación de campus, la actual "pérdida neta de estudiantes" comenzó hace dos años.

DPS está considerando cerrar escuelas, a pesar de que en la actualidad existe una moratoria de cuatro años de nuevos cierres.

La tendencia se extiende a todo Colorado, afectando especialmente la zona metropolitana de Denver.

Según el Departamento de Educación estatal, la matrícula pública disminuyó en 10.272 alumnos, incluidos 4.395 estudiantes hispanos menos que el año anterior.

Además, el número de estudiantes inmigrantes se redujo de 29.224 en 2024-2025 a 27.012 en 2025-2026. Y este año se enrolaron casi 6.000 estudiantes menos en clases de inglés como segundo idioma.

Huber atribuyó la disminución a una menor natalidad y menor llegada de inmigrantes, aunque otros factores, como elevados costos de vivienda y mudanzas a los suburbios, también deberían tomarse en cuenta. EFE

fm/ims