Eva González, su mensaje a Tana Rivera tras su ruptura con Roca Rey: "Siempre será mi niña"

Un año más, y ya van seis, Eva González ha ejercido de maestra de ceremonias de 'Elle X Hope', la gala benéfica de la revista Elle en apoyo a la lucha contra el cáncer. Un evento solidario para recaudar fondos destinados a los proyectos de la Asociación Española Contra el Cáncer en el que se han entregado los premios 'Elle Hope Awards' para reconocer la investigación, la valentía, la concienciación y la superación, y al que han aportado su granito de arena con su presencia numerosos rostros conocidos como Carys Douglas -hija de Catherine Zeta Jones y Michael Douglas-; el cantante James Blunt; Isabel Jiménez; Alba Díaz; Rocío Martín Berrocal; Almudena Cid; Lidia Torrent; o Pino Montesdeoca entre otros.
Impresionante con un diseño palabra de honor negro con cola abullonada rosa desde la cadera, la exmujer de Cayetano Rivera se ha pronunciado por primera vez sobre la noticia más impactante de la semana, la ruptura de Tana Rivera y Andrés Roca Rey. Fiel a su discreción, la andaluza no ha querido revelar cómo se encuentra la hija de Eugenia Martínez de Irujo, pero sí ha dejado claro que cuatro años después de su separación del torero su vínculo con la que fue su sobrina sigue siendo muy especial.
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"El lazo que hubo y que hay ¿eh? Porque Tana siempre será mi niña, mi ratona, y la quiero muchísimo. Y además hablamos muchísimo, ayer estuvimos hablando mismo, o sea que no hay problema" ha expresado con una sonrisa, afirmando rotunda que "todo lo que sea relacionado con su vida sentimental, evidentemente, si alguien quiere contarlo tiene que ser el protagonista, ¿no? En este caso, los protagonistas, la veis muchas veces". "Si ella no quiere contestar yo, evidentemente... Pero hombre, es mi niña, por favor, claro que sí" ha zanjado sin ocultar el enorme cariño que sigue teniendo a la niet de la duquesa de Alba.
En cuanto a ella, y aunque no ha querido hablar de su discreta relación con Nacho Llanos -que dura ya más de un año- Eva sí ha reconocido que está en un gran momento tanto personal como profesional: "Estamos en plena temporada de 'La Voz' y muy bien, es un programa que a mí me da muchísimas satisfacciones, que la gente año tras año, y después de 12 años que llevamos ya, sigue apostando por este programa. Seguimos siendo líderes cada semana, entonces estoy muy feliz, muy contenta".
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Y aunque es complicado conciliar su trabajo en Madrid con su faceta de mamá de Cayetano (8), la presentadora ha explicado que llega a todo "con ayuda, porque ahí están mi hermana y mi madre siempre". "Yo vivo en el AVE, si es que yo seguramente habré pagado por lo menos cuatro o cinco vagones. Lo raro es que no lo hayan puesto como los aviones, ¿no? Yo creo que me tendrían que poner un nombre ahí, Eva González, este vagón es Eva González" ha añadido entre risas.
"Evidentemente cuesta. Yo no te voy a decir que es fácil, porque no lo es, y menos en un trabajo como este. Yo sé cuándo entro, pero no cuándo salgo de trabajar. Cuido mi salud mental, llevo muchos años en terapia y creo que eso ayuda bastante, y luego pues tener, yo creo que tampoco hace falta ir a terapia para cuidar tu salud mental, yo creo que tenemos todos que buscar nuestro hueco, un momento para nosotros mismos en el día donde pensemos, donde leamos, donde estemos tranquilos, donde todo sea como más pausado, porque a veces el ritmo vertiginoso que tienen estas profesiones, bueno, todas las profesiones realmente, porque todos vivimos en un bucle constantes y con esto de Instagram es como la vida es rápida, ¿no? Todo pasa en 30 segundos y yo creo que también tenemos que pararnos y pensar, incluso a veces no tenemos paciencia ni para ver una película entera, ¿no? Y yo creo que eso tenemos que curar a toda la sociedad un poquito de todo esto, yo incluida" ha reconocido.
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Espectacular, Eva ha revelado que el secreto de su tipazo es no privarse de nada. "Sinceramente nunca he cuidado la alimentación. No porque coma cosas que no deba, sino porque a mí me gusta un buen potaje de garbanzo, un puchero. Es verdad, me gusta mucho comer y la verdad es que no he tenido gran problema en cuanto a dieta, ninguna en ese término. Lo que sí te digo es que tenemos que volver un poco a todas esas comidas de la abuela, esas comidas de pueblo, que yo... Sí, para mí sí, para mí, ya te digo, a mí me encanta un potaje de chícharo, de garbanzo, unas judías, una... Todo eso, yo a mediodía siempre intento comer un buen plato de cuchareo" ha confesadpo.