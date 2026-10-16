Doña Sofía, tras la estela de la reina Letizia en el Premio Planeta, con una blazer de Alejandro de Miguel

16/10/2026 La reina Sofía POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD FRANCISCO GUERRA/ EUROPA PRESS

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Aún con la ‘resaca estilística’ de doña Letizia en la entrega del Premio Planeta de la noche del jueves con el espectacular total look black que escogió para una noche señalada en el calendario del mundo de la cultura, la reina Sofía ha dejado claro que su nuera es toda una creadora de estilo también en Palacio.

Siempre elegante y acertada, doña Sofía también se ha decantado sólo 24 horas después que doña Letizia, por un outfit en negro firmado por Alejandro de Miguel, donde los complementos han dado el toque de distinción al conjunto. Una apuesta segura para asistir al estreno de la obra ganadora del Premio Reina Sofía de Composición Musical en su 43ª edición y entregar el diploma al artista galardonado, que este año ha recaído en Luis Tabuenca, autor de ‘Rémanence’, la composición premiada.

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La madre de Felipe VI ha vuelto a confiar en su diseñador de cabecera, rescatando la chaqueta que pertenece a un conjunto que firma Alejandro de Miguel y que ya lució en un acto oficial hace dos años, durante el XIX aniversario de la Unidad Militar de Emergencias en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz. Se trata de una blazer con dibujo geométrico en relieve, con bolsillos delanteros y grandes botones, que en esta ocasión ha combinado con una blusa lisa y un pantalón satinado.

Al igual que la reina Letizia en el Premio Planeta, doña Sofía ha querido darle importancia a los complementos, de ahí que haya sacado de su joyero el collar de perlas Kasumiga, que para este evento ha preferido lucir en su modalidad individual. También ha lucido un maxi broche dorado en la solapa, mientras que como calzado ha escogido unas sneakers negras y un sencillo bolso vintage de Loewe.

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