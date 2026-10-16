Berlín confía en compromiso de EE.UU. con Kiev pese a últimas críticas de Trump a Zelenski

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Berlín, 16 oct (EFE).- El ministro alemán de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, se mostró confiado este viernes respecto al compromiso de EE.UU. con Kiev, pese a las críticas del presidente estadounidense, Donald Trump, contra el jefe de Estado ucraniano, Volodímir Zelenski, al que el inquilino de la Casa Blanca ha reprochado falta de voluntad para alcanzar acuerdos.

"Creo que debemos centrarnos en lo esencial de lo que Estados Unidos sigue haciendo, y eso es apoyar a Ucrania junto con nosotros", dijo el jefe de la diplomacia alemana en una rueda de prensa en Berlín junto a su homólogo portugués Paulo Rangel al ser preguntado sobre las críticas de Trump a Zelenski.

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"Hay que situar las recientes declaraciones del presidente estadounidense en la fase final de la campaña electoral en los Estados Unidos", abundó Wadephul en alusión a las 'midterm', elecciones de medio mandato que celebrará el país norteamericano en noviembre.

El ministro de Asuntos Exteriores alemán señaló, además, que es el mandatario ruso, Vladimir Putin, a quien le falta voluntad negociadora.

"Desde mi punto de vista, sigue faltando claramente la voluntad de negociar por parte del presidente ruso, que continúa con los bombardeos. Y tenemos que lamentar un nuevo y triste récord de víctimas civiles en Ucrania durante el último mes", señaló Wadephul.

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El lunes, Trump señaló que, de cara a la mediación entre Rusia y Ucrania sobre el alto el fuego para el sector energético que él mismo anunció el fin de semana pasado, había que conseguir que Zelenski quiera llegar a un acuerdo.

"Creo que lo que sucede es que él (Vladímir Putin) quiere llegar a un acuerdo, y tenemos que lograr que Zelenski también quiera llegar a un acuerdo", afirmó Trump.

El miércoles Rusia acusó Ucrania de incumplir desde un principio la tregua energética anunciada por Trump, que Moscú nunca llegó a secundar.

Un día más tarde, Kiev reanudó los ataques contra las refinerías rusas, en contra de lo que se había pronunciado el presidente estadounidense, que el pasado viernes cerró un acuerdo con el Kremlin para el suministro de diésel ruso, aligerando el régimen de sanciones que pesa sobre Rusia por la invasión a Ucrania. EFE

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(foto)