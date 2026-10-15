Guardar

SINEXCEL completa el envío de los PCS para el proyecto de almacenamiento de energía de 100 MW/400 MWh en Chile

PR Newswire

PUBLICIDAD

VALLENAR, Chile, 15 de octubre de 2026

VALLENAR, Chile, 15 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- SINEXCEL (300693.SZ) ha enviado todos los sistemas de conversión de energía StellaON 1250K para el proyecto de almacenamiento de energía en baterías de 100 MW/400 MWh de RelyEZ Energy Storage Technology Co., Ltd. en Chile. El sistema de cuatro horas en Atacama se cargará durante los períodos de menor demanda y se descargará en las horas pico para respaldar la flexibilidad de la red y la rentabilidad del proyecto.

PUBLICIDAD

La puntualidad de la entrega facilita la ejecución del proyecto

Los proyectos internacionales de gran envergadura requieren que los cronogramas de producción, inspección y envío se mantengan estrechamente coordinados con la construcción en el lugar. SINEXCEL completó el pedido completo de PCS según lo previsto, lo que ayudó a RelyEZ Energy a respetar el cronograma de transporte, instalación, puesta en marcha y conexión a la red.

PUBLICIDAD

En un proyecto de esta envergadura, los retrasos en un solo lote pueden reducir el plazo de construcción. La coordinación en la entrega reduce la incertidumbre y ayuda a los equipos locales a planificar las siguientes etapas.

PCS StellaON 1250K diseñado para las exigentes condiciones del desierto de Atacama

Los equipos energéticos en Atacama deben operar en un entorno que puede incluir altas temperaturas, polvo y arena. El PCS StellaON 1250K tiene una eficiencia máxima del 99 % y una eficiencia de potencia nominal del 98,5 %. Admite un funcionamiento entre -40 °C y 60 °C, mantiene la máxima potencia de salida a 55 °C y cuenta con un grado de protección IP65.

PUBLICIDAD

Mantener la potencia nominal a altas temperaturas puede reducir la disminución de la capacidad de potencia y la necesidad de capacidad adicional. Una mayor eficiencia de conversión también limita las pérdidas de energía durante los repetidos ciclos de carga y descarga, lo que favorece un funcionamiento estable y una rentabilidad a largo plazo.

Fortaleciendo las capacidades de servicio local en todo el continente americano

Tras el envío, el proyecto pasará a la fase de instalación y puesta en marcha in sitio. SINEXCEL cuenta con un equipo de posventa especializado en Latinoamérica y siete centros de servicio en todo el continente americano. Las consultas técnicas pueden recibir respuesta en 30 minutos, con el respaldo de asistencia las 24 horas y una garantía de repuestos de siete días.

PUBLICIDAD

SINEXCEL ha desplegado más de 17 GW de capacidad de almacenamiento de energía en más de 5000 proyectos y trabaja con más de 600 socios en más de 60 países y regiones.

Tras el envío, el proyecto chileno entra en la fase de entrega en obra. SINEXCEL seguirá expandiendo sus operaciones locales en toda Latinoamérica, brindando a sus clientes apoyo durante todo el ciclo de vida del proyecto.

Acerca de SINEXCEL

Fundada en 2007, SINEXCEL es pionera en soluciones de almacenamiento de energía, carga de vehículos eléctricos y calidad de la energía. Con 17 GW de almacenamiento instalado, 200,000 cargadores de CC para vehículos eléctricos y casi 20 millones de amperios de filtros armónicos activos desplegados, SINEXCEL se asocia con líderes de la industria para impulsar la libertad energética.

PUBLICIDAD

Contacto: melody_yu@sinexcel.com

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/sinexcel-completa-el-envio-de-los-pcs-para-el-proyecto-de-almacenamiento-de-energia-de-100-mw400-mwh-en-chile-302909542.html

FUENTE SINEXCEL