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Liberado en Yemen un trabajador de la ONU detenido por los hutíes desde 2024

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Los hutíes han liberado a un trabajador de Naciones Unidas detenido en Yemen desde 2024, según ha confirmado el organismo internacional, que ha señalado que se trata de "un paso positivo en la dirección correcta", en el marco de la detención de decenas de empleados de la ONU por parte de los rebeldes en zonas bajo su control en el país.

"Celebro la liberación de mi colega Sami al Kalabi, lo que le permite regresar a casa con su familia", ha dicho el enviado de la ONU para Yemen, Hans Grundberg, en un breve comunicado publicado por su oficina a través de redes sociales.

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"Este es un paso positivo en la dirección correcta y espero que pueda recibir la atención médica especializada que necesita con urgencia", ha señalado, sin dar detalles sobre el tratamiento que necesitaría el trabajador de la ONU.

En esta línea, la portavocía de la Secretaría General de la ONU ha aplaudido igualmente la liberación de Al Kalabi, trabajador de la oficina que dirige Grundberg.

El paso llega unos diez días después de que los hutíes liberaran también a un trabajador del Programa Mundial de Alimentos (PMA), si bien más de 70 trabajadores de Naciones Unidas, además de cinco exempleados del organismo, permanecen detenidos en Yemen.

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Las liberaciones tienen lugar además en medio del repunte del conflicto durante los últimos meses, especialmente a raíz de la ofensiva a gran escala lanzada el 3 de septiembre por los hutíes en la zona de la costa del mar Rojo, seguida por una contraofensiva de las fuerzas del Gobierno reconocido internacionalmente, respaldado por la coalición que lidera Arabia Saudí.

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