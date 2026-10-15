México prepara plan para reforzar la seguridad ante ola de violencia en estado de Morelos

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Ciudad de México, 15 oct (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este jueves la elaboración de un plan para reforzar la seguridad en el estado de Morelos (centro), que ha visto una creciente ola de violencia en los últimos meses, centrado en el fortalecimiento de las corporaciones policiales locales, el aumento de fuerzas federales y el combate a la extorsión.

"Se va a trabajar con Marcela Figueroa, (titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública), para poder hacer un plan para la policía de Morelos, además del reforzamiento de la Guardia Nacional", afirmó la jefa del Ejecutivo durante su conferencia de prensa matutina.

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Sheinbaum explicó que la estrategia federal en la zona oriente del estado inició con la aplicación de un plan especial en el municipio de Cuautla, derivado de la detención el pasado mes de mayo del alcalde Jesús Corona Damián por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada y la extorsión

Tras sostener una reunión dentro del Gabinete de Seguridad con la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, la mandataria instruyó a las autoridades del sector a presentar en un plazo de un mes la estrategia y los recursos requeridos para su implementación.

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La presidenta explicó que el diagnóstico estatal revela que la entidad cuenta con aproximadamente 1.000 policías estatales para atender a sus 36 municipios de Morelos, un estado limítrofe con Ciudad de México y con cerca de dos millones de habitantes.

En materia de presencia federal, la mandataria confirmó que el enviado especial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), José Luis Rodríguez, se mantiene en el municipio de Cuautla "de tiempo completo" coordinando acciones de seguridad.

La polémica en la entidad se intensificó esta semana tras la puesta en libertad del presunto generador de violencia con el apodo 'El Güero Gym', a cambio de tres agentes estatales retenidos por el crimen organizado, lo que generó cuestionamientos sobre la actuación del sistema de justicia tras su detención.

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Al ser cuestionada sobre los hechos, la presidenta Claudia Sheinbaum evitó la confrontación directa pero recalcó que "cada quien tiene que hacer su trabajo" y que la prioridad absoluta es la protección ciudadana.

La entidad ha estado bajo el foco público nacional tras recientes casos de alto impacto mediático, como el asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte en septiembre en Cuautla que ha evidenciado el deterioro del clima de seguridad en la región.

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El despliegue de este plan especial responde a un escenario en el que Morelos se posiciona en el primer lugar nacional por el delito de extorsión, según registros oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. EFE

(foto)(video)