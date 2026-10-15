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El Ejército español investiga las denuncias de torturas de militares a migrantes en Ceuta

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Madrid, 15 oct (EFE).- La Comandancia del Ejército español en Ceuta investiga supuestas torturas y vejaciones que varios militares habrían infligido a migrantes que permanecen en esa ciudad española norteafricana, denunciadas por Amnistía Internacional (AI) en un informe, que también ha sido tramitado judicialmente.

A finales de septiembre, el Ministerio de Defensa remitió a la Fiscalía y a un juzgado de Ceuta ese documento, elaborado por la organización de derechos humanos tras una investigación sobre el terreno entre el 10 y el 15 de septiembre, tras la entrada masiva de más de 80.000 personas desde Marruecos a últimos de julio pasado.

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Además, instó al Mando de Operaciones de las Fuerzas Armadas a "investigar y dilucidar posibles responsabilidades individuales" para "preservar el buen hacer y nombre de las Fuerzas Armadas", una investigación que lleva a cabo la Comandancia General de Ceuta, señalaron a EFE fuentes de Defensa.

El informe incluye 22 testimonios directos que atribuyen a militares que patrullan la ciudad palizas, acoso a los migrantes, humillaciones, el robo de dinero y confiscación y rotura de teléfonos celulares; algunos habrían actuado de noche y encapuchados.

El periódico elDiario.es publica este jueves la grabación de unas conversaciones entre varios militares destinados en Ceuta que cuentan supuestas agresiones a migrantes llegados desde Marruecos en la entrada masiva de julio, y que aún siguen en esa ciudad española del norte de África.

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Al menos tres militares de servicio durante los turnos de vigilancia describen agresiones y tratos vejatorios.

En un comunicado, el Ministerio de Defensa informó hoy de que ha adjuntado esta noticia a la información ya remitida al juzgado ceutí y a la Fiscalía, "a los efectos oportunos y para preservar el buen nombre de las Fuerzas Armadas".

La Asociación Española de Tropa y Marinería (ATME), por su lado, pidió respeto para la presunción de inocencia y emplazó a que se acredite que las voces grabadas son de militares.

El presidente de la asociación, Marco Antonio Gómez, se mostró preocupado, en declaraciones a EFE, por que salgan a la luz este tipo de informaciones que dañan la imagen de las Fuerzas Armadas. Confió en que el Ministerio de Defensa investigue de qué manera se obtuvieron esos audios y si son auténticos.

"Desde ATME tenemos muy claro que todo aquel que infrinja la ley o las normas no tiene cabida en las Fuerzas Armadas, pero también pedimos el mismo ímpetu y celeridad en investigar a todo aquel que agreda a un militar", dijo.

De esta manera aludía a denuncias de agresiones que habrían sufrido miliares y agentes de seguridad por parte de inmigrantes. EFE

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