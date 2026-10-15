El capitán de un buque en aguas territoriales rumanas en el mar Negro alerta de un ataque con dron

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El capitán de un buque con bandera de Comoras y casi una veintena de marineros a bordo ha denunciado un ataque con dron en la noche de este miércoles cuando se encontraba en aguas del mar Negro pertenecientes a Rumanía, en una zona de fondeo del puerto de Sulina, si bien las autoridades están investigando el incidente, que ha provocado un incendio, sin confirmar hasta el momento que se deba al impacto de un dron.

El capitán del barco Yara J, con bandera de Islas Comoras, ha alertado por radio de que la parte superior de la embarcación había sido alcanzada por un dron y que se había declarado un incendio a bordo, tras lo cual el Centro de Coordinación y Control Marítimo ha enviado de manera inmediata una alerta a la Agencia Rumana de Salvamento Marítimo, que ha enviado un barco de rescate, ha recogido la televisión pública rumana TVR.

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Según la citada cadena, el barco estaba anclado frente a Sulina, a unas ocho o diez millas náuticas (14,8 a 18,5 kilómetros) del puerto, y tenía su siguiente destino en el puerto de Izmail, el puerto fluvial más grande de Ucrania, ubicado en el curso inferior del río Danubio, directamente frente a Rumanía y a poco más de 50 millas náuticas (93 kilómetros) de la desembocadura en el mar Negro. Allí se dispondría a cargar productos petrolíferos que transportaría a Turquía en los días siguientes.

De tratarse, efectivamente, de un ataque con dron, se trataría de la primera embarcación alcanzada de este modo en aguas territoriales de Rumanía. No obstante, las autoridades rumanas han evitado, hasta el momento, confirmar dicha posibilidad.

En concreto, el ministro de Defensa, Radu Miruta, ha manifestado a la cadena Digi24 que, "si fue golpeado por un dron o si no lo fue, se está llevando a cabo una investigación para verificar estos hechos", aunque "los radares del Ministerio de Defensa Nacional no detectaron ningún dron que se dirigiera hacia este buque".

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De todos modos, "se trata de un asunto de gran gravedad (...) en aguas territoriales rumanas", ha subrayado Miruta, que, en la misma intervención, ha informado de que el buque de rescate "ha regresado" a puerto, ya que la tripulación del barco ha transmitido que "el incendio se ha extinguido, que no necesitan ayuda y que tampoco desean entrar a puerto".

ACTIVADOS DOS CAZAS ESPAÑOLES EN MISIÓN DE LA OTAN

Si bien el ministro ha evitado confirmar o desmentir que el origen del incidente haya sido el impacto de un dron, su cartera ha indicado en redes que, durante la noche, su sistema de vigilancia por radar "detectó un grupo de objetivos aéreos en alta mar, en el Mar Negro", tras lo que despegaron "dos aviones F-18 de las Fuerzas Aéreas y Espaciales Españolas desplegadas en la Base Aérea 57 Mihail Kogalniceanu", como parte de la misión de Policía Aérea Reforzada de la OTAN con el Destacamento Paznic.

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Además, Defensa ha recogido el envío de un mensaje RO-Alert pasadas las 20 horas (hora local) después de que "dos objetivos aéreos penetraran en el espacio aéreo nacional". "Posteriormente, se perdió el contacto por radar con uno de los objetivos sobre el mar, mientras que el otro abandonó el espacio aéreo nacional a las 20.13 horas, dirigiéndose hacia Vâlcove, Ucrania", agrega la publicación.

Este último "continuó hacia Reni, Ucrania, con una trayectoria potencial hacia la ciudad de Galati, por lo que se emitió un nuevo mensaje de RO-Alert para el este del condado de Galati a las 20.33 horas", ha indicado el Ministerio, que ha subrayado que, finalmente, "el objetivo fue derribado por la defensa aérea ucraniana en la zona de la localidad de Reni, al norte del brazo de Chilia" del río Danubio, que marca la frontera oriental entre Ucrania y Rumanía.

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Aunque no es el primer incidente con drones en el espacio aéreo rumano desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, el ataque contra un buque anclado en aguas territoriales de Rumanía sí supondría un nivel superior de alerta, que se suma a unas relaciones ya tensas entre Bucarest y Moscú tras un verano en el que el presidente rumano, el proeuropeo Nicusor Dan, llegó a dar orden de convocar al embajador de Rusia después de que la Fiscalía rumana concluyera que un dron derribado por las defensas rumanas era un modelo empleado por el Ejército ruso en la guerra contra Ucrania.