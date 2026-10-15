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Al menos un muerto y tres heridos por un incendio en un almacén al sur de Moscú

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Al menos una persona ha fallecido y tres más han resultado heridas como consecuencia de un incendio registrado en un almacén en la ciudad rusa de Podolsk, a unos 30 kilómetros al sur de Moscú, un incidente del que han dado cuenta las autoridades regionales y cuyas causas aún no han trascendido.

"El incendio en el edificio de almacenamiento ha sido contenido en un área de 2.400 metros cuadrados, y se ha extinguido el fuego a cielo abierto", ha informado el Ministerio de Emergencias regional en un comunicado difundido en Telegram, en el que ha añadido que los equipos de bomberos y de rescate desplegados sobre el terreno están realizando "labores de enfriamiento y desmontaje de estructuras".

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La propia institución ha confirmado que, de acuerdo con informes preliminares, cuatro personas resultaron heridas durante el incendio, una de las cuales ha fallecido. "Se está recopilando más información", ha concluido.

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