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Los Reyes conocen el colegio público Pintor Eduardo Morillas de Melilla

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Felipe VI y Letizia han visitado este miércoles el colegio público Pintor Eduardo Morillas, ubicado en un barrio residencial densamente poblado de Melilla, para conocer el estado de la educación y del alumnado en la ciudad autónoma.

Los monarcas han sido recibidos por cientos de melillenses a su llegada al centro educativo, con cánticos de "Yo soy español, español, español", 'vivas' a sus majestades y ondeando la enseña nacional. En su paseo hacia la entrada del colegio, que se ha extendido alrededor de una hora, la reina ha cogido a un bebé y ha hecho carantoñas a otro.

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El centro cuenta con más de 900 alumnos, con 79 docentes, doce grupos de educación infantil y 27 de primaria. Es bilingüe desde hace 25 años y destaca por un alumnado que refleja la multiculturalidad de la sociedad melillense.

Sus majestades han visto de primera mano aulas de infantil y primaria y también un aula que desarrolla un innovador proyecto para la atención de alumnos con trastorno del espectro autista.

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