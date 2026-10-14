Los Delinqüentes amplían su gira a 2027 con diez nuevas fechas tras vender más de 140.000 entradas en 2026

14/10/2026 El tour sumará paradas en Albacete, Avilés, Pamplona, Cáceres, Alicante, Valladolid, Cádiz, Marbella, Sevilla y Badalona entre abril y octubre de 2027 SOCIEDAD CULTURA LAST TOUR

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El grupo musical Los Delinqüentes han anunciado este miércoles que ampliarán su gira de regreso en 2027 con diez nuevas fechas en distintas ciudades españolas, tras vender más de 140.000 entradas durante 2026 y agotar las localidades en recintos de todo el país.

La gira arrancará el 17 de abril en la Plaza de Toros de Albacete y continuará el día 23 de ese mes en el Pabellón de la Magdalena de Avilés. Ya en junio, el grupo actuará el día 5 en el festival En VIVO de Pamplona y el 11 en el Recinto Hípico de Cáceres, antes de recalar el 26 de junio en Area 12, en Alicante.

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En julio, Los Delinqüentes pasarán por el Pingüinos Arena de Valladolid el día 10, por Bahía Sound, en San Fernando (Cádiz), el 17, y por Starlite Occident, en Marbella, el 30. La gira continuará el 18 de septiembre en el CAAC de Sevilla y concluirá el 16 de octubre en el Pabellón Olímpic de Badalona.

De esta manera, la banda prolongará la celebración del 25 aniversario de su álbum 'El sentimiento garrapatero que nos traen las flores' con nuevos conciertos entre abril y octubre del próximo año.

El espectáculo volverá a reunir sobre el escenario a El Canijo de Jerez y Diego Pozo 'Ratón', junto al recuerdo de Migue Benítez, cuya voz e imagen seguirán formando parte del directo. Acompañados por la Banda del Ratón, el grupo recuperará canciones como 'El aire de la calle', 'La primavera trompetera', 'A la luz del Lorenzo' y 'Duende Garrapata'.

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Las entradas para las diez nuevas fechas se pondrán a la venta este viernes 16 de octubre a las 12.00 horas a través de la web oficial de Los Delinqüentes y de Last Tour.