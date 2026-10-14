Estados Unidos

San Diego evalúa utilizar IA para informes policiales: un contrato de hasta USD 3 millones y expertos que cuestionan la precisión

El departamento revierte una prohibición de apenas meses y busca un proveedor tecnológico para reducir el tiempo que los agentes dedican a tareas administrativas

Dos oficiales de la Policía de San Diego caminan junto a un patrullero de noche; uno de ellos revisa dos teléfonos móviles
La incorporación de sistemas automatizados abre una nueva discusión sobre los límites de la innovación en la seguridad pública (SDPD)
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La inteligencia artificial está en el centro de un debate que sacude a las fuerzas de seguridad en Estados Unidos: si los algoritmos pueden, o deben, escribir los informes que los policías presentan ante fiscales, jueces y jurados.

El Departamento de Policía de San Diego (SDPD) acaba de sumarse a esa discusión con una solicitud de información para contratar un sistema de este tipo, con un contrato estimado de entre USD 500.000 y USD 3 millones.

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La iniciativa no es exclusiva de San Diego. Departamentos de todo el país ya usan herramientas similares, con el argumento de reducir el tiempo que los agentes dedican a tareas administrativas.

La expansión de los modelos generativos llega a ámbitos donde cada registro puede tener consecuencias judiciales (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
La expansión de los modelos generativos llega a ámbitos donde cada registro puede tener consecuencias judiciales (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

En California, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) firmó un contrato de USD 235 millones con Axon que incluye una herramienta para generar resúmenes de incidentes a partir del audio de las cámaras corporales; la Policía de Chula Vista, más cerca de San Diego, ya usa IA para redactar reportes y su jefa, Roxana Kennedy, estimó que los agentes dedican entre tres y cinco horas por turno a esa tarea.

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“Si eso significa que el oficial va a volver a la calle más rápido, es muy importante”, afirmó en declaraciones recogidas por el Los Angeles Times.

Axon desarrolla equipos y programas tecnológicos para cuerpos de seguridad y servicios de emergencia (REUTERS/Benoit Tessier)
Axon desarrolla equipos y programas tecnológicos para cuerpos de seguridad y servicios de emergencia (REUTERS/Benoit Tessier)

La vocera del SDPD, Ashley Nicholes, aclaró que el departamento atraviesa una “fase de exploración” para conocer las opciones disponibles.

La posibilidad de reducir el tiempo en tareas administrativas, indicó, permitiría a los agentes responder más llamados de servicio con mayor rapidez.

Ante un eventual avance, el departamento realizaría consultas con funcionarios electos y miembros de la comunidad, afirmó.

Retrato de Ashley Nicholes sonriendo, vestida con un saco oscuro sobre una blusa clara, con vegetación de fondo
Ashley Nicholes, representante del Departamento de Policía de San Diego, se refirió al análisis interno de nuevas herramientas (LinkedIn)

La tecnología bajo la lupa

La incorporación de IA a la redacción de informes policiales no está libre de controversia. Un estudio reciente concluyó que los informes elaborados con asistencia de inteligencia artificial “fueron calificados como sustancial y significativamente peores en precisión”, tal y como señaló Ian Adams, exoficial de policía y profesor de criminología que dirigió la investigación.

Adams subrayó que, para un documento que luego analizarán fiscales, abogados defensores y jurados, la precisión es una condición mínima e innegociable.

Una pila de hojas impresas sujetas con clips negros sobre un escritorio de madera junto a un teclado y un ratón de computadora
La adopción de sistemas automatizados plantea interrogantes sobre control, transparencia y responsabilidad institucional (Magnific)

Andrew Ferguson, profesor de derecho en la Universidad George Washington especializado en vigilancia policial, advirtió en un artículo académico de 2025 sobre “el peligro de envenenar digitalmente los hechos en los juicios penales mediante la alteración algorítmica del relato”.

Aunque no se declara un opositor absoluto —dado que los informes humanos también contienen errores—, Ferguson sí se asume escéptico.

“La pregunta es qué aspecto humano se pierde y qué se hace para asegurarse de que no haya errores reales en la tecnología”, dijo Ferguson a Los Angeles Times. “Nunca parecemos hacernos estas preguntas difíciles antes de desplegar la tecnología”.

Retrato de un hombre sonriente con gafas, saco de vestir azul, camisa clara y corbata azul
Andrew Ferguson investiga la relación entre vigilancia, datos y sistema de justicia en Estados Unidos (Universidad George Washington)

Más voces en el debate

Las críticas no provienen solo del ámbito académico. Khalid Alexander, profesor del San Diego City College y fundador de Pillars of the Community —organización que apoya a residentes afectados por el sistema de justicia—, rechazó la propuesta con firmeza.

“Es solo un ejemplo más de que intentan quitarle cualquier atisbo de humanidad a la labor policial”, afirmó Alexander al Los Angeles Times.

Su preocupación apunta en dos direcciones: la seguridad de los datos personales almacenados en estos sistemas y la dependencia excesiva en una tecnología que, como docente, vio producir inexactitudes entre sus propios estudiantes.

“El problema no es solo que la usen, es la suposición de que la tecnología es menos parcial y más correcta que los seres humanos”, sostuvo.

Un hombre con gorro negro, gafas de sol y camiseta negra levanta el puño frente a un edificio azul con el cartel Pillars of the Community
Khalid Alexander trabaja con comunidades afectadas por el sistema de justicia penal en San Diego (Pillars of the Community)

El marco regulatorio que rodea la decisión

La discusión sobre IA en las fuerzas de seguridad de California también involucra a los organismos reguladores.

La Comisión de Estándares y Capacitación para Oficiales de Paz (POST) publicó un modelo de política que permite el uso de IA para documentos administrativos, pero exige que un ser humano revise y apruebe todo contenido generado por esa vía.

La responsabilidad profesional, legal y ética, subrayó el organismo, recae siempre en el autor humano.

Logotipo circular blanco sobre fondo negro con las siglas POST, tres estrellas y el texto Peace Officer Standards & Training
El organismo estatal fija estándares de formación y desempeño para los agentes de seguridad de California (POST)

En el LAPD, un miembro de la Comisión Policial de Los Ángeles planteó dudas similares durante una reunión reciente sobre el potencial de la IA para introducir sesgos en los informes.

El director de tecnología del departamento, Dean Gialamas, respondió que los sistemas en uso son “no agénticos”: incapaces de tomar decisiones o ejecutar tareas de forma autónoma. Los agentes, precisó, deben revisar sus informes antes de enviarlos.

La decisión final del SDPD podría definir cómo centenares de agentes documentan su trabajo cotidiano en una de las ciudades más grandes de Estados Unidos.

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