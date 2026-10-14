La oposición india acusa a Modi de silenciar a las "Cucarachas" tras arrestos de líderes

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Nueva Delhi, 14 oct (EFE).- Los principales líderes de la oposición india acusaron este miércoles al Gobierno del primer ministro Narendra Modi de reprimir la disidencia e intimidar a los jóvenes tras el encarcelamiento de dos dirigentes del movimiento de las "Cucarachas", una medida que calificaron de antidemocrática.

"Ondear la bandera tricolor en Jantar Mantar en una protesta pacífica no es un delito. Encarcelar a jóvenes por ello es un acto de cobardía", escribió el líder opositor del Partido del Congreso (INC), Rahul Gandhi.

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La opositora y exjefa de Gobierno de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, calificó la situación como un "asesinato de la democracia" y acusó al primer ministro de intentar intimidar a la ciudadanía.

"Esto es un intento de intimidar y silenciar a toda una generación. Es inaceptable. Este asesinato de la democracia está ocurriendo en muchas partes del país", denunció Banerjee.

Arvind Kejriwal, exjefe de Gobierno de Delhi, calificó de "absolutamente ridícula" la decisión judicial, mientras que representantes del Partido Comunista y otros parlamentarios exigieron la liberación inmediata de los detenidos.

Las reacciones se produjeron después de que un tribunal de Nueva Delhi ordenara este miércoles cinco días de prisión provisional para Ashutosh Ranka y Saurav Das, portavoces del Cockroach Janta Party (CJP), enviados a la cárcel de Tihar.

Ambos fueron detenidos junto a otros miembros del movimiento tras desplegar una bandera india y corear consignas contra la Comisión Electoral en Jantar Mantar, histórico lugar de manifestaciones que el lunes perdió su condición de espacio oficialmente autorizado para concentraciones.

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El CJP, movimiento juvenil que reivindica representar a la generación Z, exige la dimisión del jefe de la Comisión Electoral, Gyanesh Kumar, por las presuntas irregularidades en una revisión del censo que, según los manifestantes, ha eliminado más de 130 millones de registros electorales, una cifra cuestionada por el organismo.

Las "Cucarachas" han prometido mantener las movilizaciones hasta conseguir la renuncia de Kumar y han llamado a convertir otros puntos de Nueva Delhi en escenarios de protesta.

"El Gobierno tiene tanto miedo que prefiere encarcelar a los ciudadanos antes que dialogar con ellos", escribió el CJP en sus redes sociales. EFE