La ONU estudia mantener una presencia continua en Líbano tras acabar el mandato de FINUL

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Beirut, 14 oct (EFE).- El subsecretario general de la ONU para Operaciones de Paz, Jean-Pierre Lacroix, aseguró este miércoles desde Beirut que continuarán con los debates para la posibilidad de una presencia continua de las Naciones Unidas en el Líbano, tras la expiración a finales de este año del mandato de la misión en el sur del país (FINUL).

"Nuestro objetivo es apoyar los esfuerzos para restablecer la estabilidad en el Líbano y la región, y para recuperar la plena soberanía libanesa. Creemos que las Naciones Unidas aún pueden desempeñar un papel importante en este sentido", dijo Lacroix en su reunión con el presidente libanés, Joseph Aoun, en la capital libanesa, de acuerdo con un comunicado de la Presidencia libanesa.

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Desde esta perspectiva, el secretario general de la ONU, António Guterres, presentó al Consejo de Seguridad "varias opciones respecto a la posibilidad de una presencia continua de la ONU tras la expiración del mandato" de la FINUL, unas opciones que se elaboraron "a partir de la información recibida de las autoridades libanesas", indicó el diplomático francés.

Y reiteró después de la reunión, en la que se abordaron los preparativos para la retirada de la FINUL, que las opciones presentadas "siguen vigentes".

"Conocemos la postura del Líbano, incluido el contenido de su carta a las Naciones Unidas solicitando una prórroga temporal del mandato" de la FINUL, explicó.

"Por supuesto, también debemos considerar la necesidad de que esta medida contribuya, en última instancia, a fortalecer la seguridad en la región", concluyó.

El mandato de la FINUL, cuyo objetivo es vigilar el cese de las hostilidades entre Israel y el Líbano y apoyar al Ejército libanés en el sur del país, termina el 31 de diciembre de 2026.

La resolución 2790 del Consejo de Seguridad, aprobada en agosto de 2025, estableció el cese de sus operaciones en esa fecha y una retirada ordenada durante el año siguiente, hasta el 31 de diciembre de 2027.

La Unión Europea (UE) aprobó el lunes la creación de una nueva misión de seguridad en el Líbano, con un mandato inicial de tres años, para reforzar las instituciones de defensa y seguridad del país, aunque fuentes comunitarias descartaron que la nueva misión vaya a sustituir las funciones de la FINUL. EFE

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