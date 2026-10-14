Justicia UE avala que Bruselas designara a Stripchat como plataforma de "muy gran tamaño"

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Bruselas, 14 oct (EFE).- El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) avaló este miércoles la decisión de la Comisión Europea de designar a Stripchat como "plataforma en línea de muy gran tamaño" y someter a la compañía chipriota de contenido para adultos a las obligaciones reforzadas de la ley de servicios digitales (DSA).

La corte, con sede en Luxemburgo, entiende correcta la decisión del Ejecutivo comunitario pese a que una revisión posterior de los datos situó su audiencia por debajo del umbral de 45 millones de usuarios mensuales exigido para ser considerada una plataforma en línea de muy gran tamaño, indicó en un comunicado el servicio de prensa del TJUE.

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Technius, la empresa que explota Stripchat, había declarado en febrero de 2023 que la plataforma contaba con unos 31,8 millones de destinatarios activos mensuales en la Unión Europea.

Sin embargo, tras examinar el método de cálculo utilizado por la empresa, basado en datos de la firma de análisis Similarweb, la Comisión consideró que Stripchat había subestimado su audiencia al descontar determinadas "visitas de rebote", aquellas en las que un usuario entra en una página pero la abandona sin llegar a consumir contenido.

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Bruselas concluyó que el promedio mensual de visitantes únicos de Stripchat superaba en realidad los 62 millones y, por tanto, rebasaba ampliamente el umbral de 45 millones fijado por la DSA, por lo que en diciembre de 2023 la designó como plataforma en línea de muy gran tamaño.

Esa categoría implica obligaciones adicionales en ámbitos como la transparencia, la gestión de riesgos o la supervisión del funcionamiento de la plataforma.

Technius recurrió la decisión ante el Tribunal General de la UE y cuestionó, entre otros elementos, la fiabilidad de los datos empleados por la Comisión y la seguridad jurídica del método utilizado para calcular el número de usuarios.

El TGUE desestimó este miércoles el recurso en su totalidad y consideró que la Comisión había expuesto de forma "transparente" la metodología utilizada y explicado por qué el sistema empleado por Technius "no podía proporcionar un resultado fiable".

Posteriormente, Similarweb revisó su metodología y estimó que Stripchat había tenido durante el período analizado unos 37,3 millones de destinatarios activos mensuales, por debajo del umbral del DSA.

El tribunal considera, sin embargo, que esa corrección posterior no afecta a la legalidad de la decisión de Bruselas, que debe evaluarse en función de la información disponible cuando fue adoptada.

La sentencia puede ser recurrida en casación ante el Tribunal de Justicia de la UE, únicamente sobre cuestiones de Derecho. EFE