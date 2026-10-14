Israel allana las sedes de dos ONG palestinas, incluida la de apoyo a prisioneros Addameer

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Jerusalén, 14 oct (EFE).- El Ejército de Israel allanó las sedes de dos ONG palestinas en Cisjordania ocupada, incluida Addameer, que se dedica a documentar violaciones de derechos humanos y brindar asistencia legal a detenidos, tras acusarla de estar financiada por "fondos terroristas" del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP).

"La asociación benéfica Addameer se financia con fondos destinados al terrorismo y proporciona asistencia jurídica a terroristas del FPLP encarcelados", dijo este miércoles el Ejército en un comunicado, en el que aclaró que la redada sucedió este martes.

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El FPLP es un movimiento secular de izquierda palestino que cuenta tanto con un partido político como con un brazo armado, el cual ha perpetrado ataques letales contra israelíes.

Israel, Canadá y Europa, entre otros, consideran al FPLP una organización terrorista.

La directora de esta organización, Sahar Francis, negó a EFE tal acusación y dijo que Addameer no recibe financiación alguna ni tiene cuentas bancarias (Israel la designó como una ONG "terrorista" en 2021 junto a otras cinco), aunque puntualizó que previamente recibía fondos de organizaciones internacionales.

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El martes, el Ejército también realizó otra redada en la sede de la Asociación Islámica para el Cuidado de los Huérfanos en Yatta (sur de Cisjordania), a la que acusó en el comunicado de hoy de "funcionar como un brazo organizativo y financiero" de Hamás.

"Durante la operación, se detuvo a personas buscadas y se incautaron materiales que presentaban marcas asociadas a fondos designados para Hamás", añade el texto.

Como respuesta, organizaciones palestinas en defensa de los derechos de los presos condenaron hoy en otro comunicado "la continua persecución por parte de las autoridades de ocupación israelíes" contra la sociedad civil, una política que aseguraron se ha intensificado "desde el inicio del genocidio" en Gaza. EFE

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