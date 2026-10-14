Desmantelada en Sabadell una trama criminal dedicada a la entrada irregular de migrantes dominicanos

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La Policía Nacional ha desarticulado en Sabadell (Barcelona) una "organización criminal" que presuntamente facilitaba la entrada irregular en Europa de migrantes dominicanos. Los detenidos utilizaban pasaportes colombianos falsos o expedidos de manera fraudulenta.

La investigación que comenzó en el mes de noviembre del año 2025, ha contado con la colaboración de AMERIPOL y se ha saldado con la detención del líder y de otros tres integrantes responsables del entramado, así como la intervención de 3,7 kg de cocaína y 8.700 euros en efectivo.

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DE COLOMBIA Y PERÚ A EUROPA

Los migrantes viajaban desde República Dominicana hasta Colombia. Una vez allí, aprovechando la legislación que permite a cualquier persona mayor de edad comparecer en el registro civil acompañado de dos testigos y manifestar haber nacido en Colombia, obtenían una cédula de identidad colombiana.

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En última instancia obtenían un pasaporte que les permitía viajar a Europa en calidad de turistas sin tener que presentar visado.

En otros casos los migrantes procedían de Perú, donde los miembros de la banda afincados en el país andino les facilitaban alojamiento así como los documentos para viajar, de nuevo todo ello con el fin de eludir el requisito del visado exigido a los ciudadanos dominicanos para ingresar en el espacio Schengen.

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Tras numerosas investigaciones los agentes identificaron a los miembros de la organización afincados en España, estos se encargaban de coordinar los viajes, proporcionar a los migrantes la documentación fraudulenta, así como de facilitarles las instrucciones necesarias para superar los distintos controles fronterizos hasta su entrada irregular en territorio europeo.

Las pesquisas permitieron acreditar que la ruta vía aérea tenía como destino principal la llegada a Francia.