Panamá anuncia 61 millones de dólares para reparar hospitales dañados por terremoto

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Ciudad de Panamá, 12 oct (EFE).- Al menos 61 millones de dólares se requerirán para restaurar unas 67 instalaciones hospitalarias que fueron afectadas por el terremoto de magnitud 7,7 del pasado viernes en Panamá, dijo este lunes el Gobierno panameño, que anunció además la construcción de 1.300 viviendas que resultaron dañadas.

"Nosotros tenemos 842 instalaciones (hospitalarias) a nivel nacional, de esas 67 sufrieron afectaciones, y se va a requerir de una inversión de alrededor de unos 61 millones de dólares para poder volverlas al reestructurar", indicó en rueda de prensa el ministro panameño de Salud, Fernando Boyd Galindo.

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Entre estos hospitales, el "más afectado" fue el de corregimiento de Tonosí en la provincia central de Los Santos, donde se localizó el epicentro del terremoto, añadió el titular del Ministerio de Salud (Minsa).

El galeno explicó que mientras se hace un "hospital completamente nuevo" en Tonosí, algo que, dijo, tomará "tiempo", se han habilitado carpas y un hospital modular para atender a las personas.

En la misma comparecencia, las autoridades señalaron que se han evaluado unas 1.774 viviendas con daños y a 6.000 personas también en su condición de afectadas.

De su lado, el ministro de Vivienda, Jaime Jované, adelantó que ya se dio una "fecha certificada" a las empresas para el inicio de la construcción de las "primeras 1.300 viviendas afectadas" por el sismo.

Jované detalló en ese sentido que se "dará prioridad a las familias con mayor vulnerabilidad".

Agregó que "a partir de mañana se empieza el traslado de equipo, personal técnico y materiales para atender a cada una de estas familias, iniciando con la remoción de escombros para disminuir el tiempo de construcción de cada una de estas viviendas".

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Mientras dure el tiempo de edificación de estas casas, se trabaja en el levantamiento de albergues donde los afectados pernoctarán hasta que se termine con la construcción de sus viviendas, según el titular del Ministerio de Vivienda.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó en su último reporte de este lunes que, como parte de las acciones de respuesta, se han transportado por vía aérea 69.685 libras (31,6 toneladas) de asistencia humanitaria y 240 toneladas de agua llevada a las comunidades y hospitales.

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Además, de acuerdo con un informe del domingo más detallado, el terremoto provocó daños en más de dos mil infraestructuras, entre ellas más de 1.280 residencias, 656 centros escolares (datos actualizados), más de 60 edificios gubernamentales, 44 iglesias, 24 centros de salud, 11 hoteles y una decena de carreteras, vías y puentes de todo el país.

Aunque el potente terremoto que azotó el mediodía del viernes a Panamá no ha dejado víctimas mortales y solo cerca de una treintena de heridos leves, sí causó daños, principalmente en la zona conocida como la península de Azuero, caracterizada por pequeños pueblos con una población envejecida dependiente de la agricultura y la ganadería.

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Las autoridades aún no han cuantificado las pérdidas materiales por el terremoto, pero ya declararon un estado de emergencia nacional para canalizar hasta 100 millones de dólares para afrontar la situación. EFE